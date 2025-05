Presentaciones Yo Me Llamo: imitadores reciben llamado de atención por parte de los jurados

Nueve concursantes afinan cada detalle para ofrecer una presentación impecable ante el exigente jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz. Cada uno se esfuerza por destacar y convencer con su talento en el escenario.

Los evaluadores, por su parte, enfrentan el difícil reto de seleccionar a tres artistas que pasarán a la etapa de riesgo. La decisión no será sencilla, ya que el nivel de interpretación y entrega sigue elevando la exigencia en la competencia.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta 'La charreada' de Felipe Bermejo Araujo.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta '¿Por qué te vas?' de José Luis Perales.

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta 'Así o más claro' de L. Rendón – F. Valencia – J. De Los Ríos – A. Rendón – M. Medina – C. Montoya – J. Bran – M. Bermúdez – J. Hincapié – M Zapata

Yo Me Llamo Dean Martin canta 'Return To Me' de C. Lombardo – D. Di Minno

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta 'Que me lleve el diablo' de José del Refugio Sánchez Saldana.

Yo Me Llamo Raphael canta 'Cierro mis ojos' de Agustín cornejo.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta 'La papa sin cátsup' de César Eduardo Lazcano Malo

Yo Me Llamo Eduin Caz canta 'A mi modo' de E. Caz – J. Inzunza – L. Luna

Yo Me Llamo Pitbull canta ‘Hey ma’ de C. Pérez – J. Sanderson – P. Kemba – T. Sibanda – J. Mitchell – K. Cabello – R. Russell – J. Osorio.

