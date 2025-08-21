Dani se refirió a los rumores de supuesto romance con Criollo, del Desafío 2022

Dani se convirtió en una de las Súper Humanas más recordadas del Desafío del Siglo XXI gracias a su sinceridad y explosiva personalidad. La exintegrante de Beta concedió una entrevista para Preguntas a Muerte, formato de Caracol Televisión, en el que se pronunció sobre la competencia luego de quedar eliminada en el Box Negro, pero también habló de su vida personal.

Qué tienen Dani y Criollo, exparticipantes del Desafío

John Álvarez fue el encargado de preguntarle a modo de indirecta a la competidora si es verdad que tiene un vínculo cercano a Criollo, el participante del Desafío The Box 2022 que encantó a los televidentes no solo por su rendimiento en el terreno de juego, sino también por su atractivo físico.

"¿Te gusta la comida criolla?", preguntó el periodista, a lo que ella contestó entre risas y de forma jocosa: “Ay, usted por qué me hace esas preguntas. Claro, la comida criolla es muy rica, ¿a ti no te gusta? Me encanta la comida criolla. Me encanta el sudado de cola. El que lo entendió, lo entendió”.

Posteriormente, Álvarez añadió un poco de picante al hacer una apreciación: “Y que hayan estado en versiones anteriores del Desafío”.

Dani, quien afirmó que no sabía muy bien de qué hablaba el reportero, confesó que por el momento se encuentra soltera y concentrada en su propio bienestar luego de todo lo que vivió en la casa Beta mientras estuvo en La Ciudad de las cajas.

Durante el mismo encuentro, aprovechó para destapar lo que piensa acerca de las decisiones que está tomando Eleazar en la competencia, si cree que Tina se está abriendo al amor con el líder de los morados y hasta expuso abiertamente la opinión que tiene de algunos miembros de Alpha, Gamma y Omega.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.