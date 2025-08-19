Leo fue el único en "descubrir" a El Elegido del Desafío, pero no quiso echarlo al agua: VIDEO

Una verdadera sorpresa se llevaron los participantes del Desafío del Siglo XXI cuando se enteraron de que Lucho, integrante de Alpha, fue El Elegido del sexto ciclo y que su tarea era lograr que una de las mujeres de su equipo recibiera el Chaleco de Sentencia que la obligaría a ir al Desafío a Muerte.

Mira también: Hermana de Rata, del Desafío, lo defiende de críticas por castigo que Gamma mandó a Omega



Sin embargo, esta situación, al parecer, no causó el mismo efecto en Leo. El Súper Humano le confesó a la presentadora Andrea Serna que ya tenía sus sospechas desde hacía tiempo, pero no había querido exponerlas debido a la lealtad que siente por el participante y porque no tenía claro qué era lo que su colega debía hacer.

Mira también: Kevyn, del Desafío, dijo que su relación con Natalia fue un error y destapó problemas

Publicidad

“Yo lo sospechaba porque desde el primer día que inició el equipo de Alpha hicimos un clic como hermanos y yo conozco las actitudes de él. Lo sospechaba, pero realmente no sabía cuál era la misión y obviamente sabiendo no me sentía en la capacidad de delatarlo”, explicó en frente de sus compañeros.

Es necesario mencionar después de la meditación guiada al inicio del sexto ciclo, Leo sí notó que su colega tenía una actitud un poco diferente y, aunque intentó preguntarle, no tuvo que obtener respuesta para saber lo que estaba ocurriendo.

Publicidad

Mira también: "Me dejaron el estómago abierto": Margoth, del Desafío, se salvó de la muerte tras estar en coma

“Pero por qué no me miras”, le dijo el participante en aquella ocasión a su amigo justo cuando estaban enrollando los tapetes de yoga y dejando los auriculares dentro de la caja. Ante el incómodo momento, Lucho contestó con buen sentido del humor: “Pero por qué me miras tú a mí. Leo, ¿dónde estás que no te veo?”.

Al incumplir con esta tarea, Lucho obtuvo su respectivo Chaleco de Sentencia que tendrá efecto en el séptimo ciclo de la competencia, el cuál va enfocado únicamente a los hombres; por lo que los fanáticos de Caracol Televisión están a la espera de conocer quiénes medirán fuerzas junto a él en el Box Negro.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.