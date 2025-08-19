Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Leo fue el único en "descubrir" a El Elegido del Desafío, pero no quiso echarlo al agua: VIDEO

Leo fue el único en "descubrir" a El Elegido del Desafío, pero no quiso echarlo al agua: VIDEO

Luego de conocer que El Elegido estaba dentro de Alpha, Leo le confesó a Andrea Serna que ya conocía su identidad debido a la estrecha relación que sostuvieron desde el inicio del reality.