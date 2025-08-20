Dani destapa la única tarea que no estaba dispuesta a cumplir como La Elegida del Desafío

Dani se convirtió en una de las Súper Humanas más recordadas del Desafío del Siglo XXI no solo por su fuerte carácter, sino también debido a que estaba decidida a todo para avanzar en el reality de los colombianos. La joven concede una entrevista para El Sentenciado, en donde revela que su única prioridad más allá de ella, era el bienestar de su hermana.

Mira la entrevista en El Sentenciado:

La única tarea que Dani no iba a cumplir en el Desafío

En exclusiva, la Súper Humana admite que se negaba rotundamente a poner en riesgo de eliminación a su melliza no solo porque la sangre es mucho más importante que cualquier juego, sino también porque fue testigo de la preparación de la competidora y lo mucho que soñaba con estar en el programa.

"Algo que estuviera en contra de mi melliza. Si, obvio, un chaleco me lo pongo yo, por mi melliza lo que sea (...) No lo iba a hacer, no había forma", confiesa.

Luego de meditarlo un poco, también agrega que no estaba dispuesta a ponerle la temida prenda a ningún otra persona de la producción, pues considera que es un ejercicio muy difícil de cumplir teniendo en cuenta las aspiraciones de quienes se presentaron en las inscripciones.

Posteriormente, cuando le preguntan acerca de las críticas en su contra debido al error que cometió de contarle a su hermana cuál era su tarea, la Súper Humana señala que no siente ningún tipo de rencor por Katiuska o por aquellos que llegaron a juzgarla.

Durante la transmisión de este episodio, también se refiere a los problemas de convivencia que había en Beta, desmiente que ahora fuese amiga de Abrahan y hasta se toma el tiempo de recordar con cariño a sus seres queridos, especialmente a su abuelo fallecido.

Disfruta el capítulo completo de El Sentenciado:

