¿Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa será reemplazado tras su renuncia? Este fue el último eliminado

Una verdadera sorpresa se llevaron los jurados y las presentadoras de Yo Me Llamo 2025 al conocer que el doble de Gilberto Santa Rosa había tomado la decisión de abandonar el juego tras sobrevivir a una Noche de Eliminación. "Acá en este video no me queda más que decirles que me retiré de la competencia, pues mis circunstancias personales y familiares llevaron a ello", explicó.

Mira también: Ella es la esposa de Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa: el imitador dijo que no la veía hace un año

Posteriormente, el exparticipante agradeció a cada uno de los expertos por haber sumado a su etapa de aprendizaje desde un enfoque diferente, de manera que todos aprovecharon para enviarle un cálido y alentador saludo. A pesar de ello, Amparo Grisales se refirió al programa, argumentando que muchas veces los participantes le dan un giro completo a la competencia y facilitan en ocasiones la difícil decisión que tienen durante las eliminaciones.

"Se eliminan solos, no nos toca a nosotros. Que lo resuelva lo mejor posible, que se encuentre con sus seres queridos (...) Vocalmente estaba bien, sí", dijo 'La Diva de Colombia'. Aunque la tristeza de su partida invadió el set de grabación, no se confirmó que hubiese un reemplazo dentro el Templo de la Imitación, por lo que el formato continuará con quienes siguen en el juego y han demostrado que poseen los aspectos necesarios para ser los dobles exactos de sus artistas favoritos.

Publicidad

Mira también: Quién es Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa, el imitador que renunció al programa: mira su historia

Quién es el más reciente eliminado de Yo Me Llamo

Se trata de Yo Me Llamo Óscar Agudelo, quien tuvo dos intervenciones musicales en el capítulo 85 de la producción. Inicialmente, cantó 'Esos tus ojos negros'; sin embargo, fue interrumpido por Rey Ruiz debido a que estaba presentando problemas de salud. Luego tuvo que enfrentarse en un duelo con el doble de Pitbull, haciendo de esta forma su propia versión de 'Quisiera amarte menos'.

Publicidad

A pesar de sus esfuerzos por mostrarse aliviado y presentar un show impecable, el imitador no logró su objetivo, de manera que Búfalo se le acercó luego de conocer el veredicto del jurado y le solicitó retirarse del escenario teniendo en cuenta que se proceso había finalizado.

Mira también: Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa lleva un año sin ver a su esposa: su historia conmueve a Laura Acuña