Yo Me Llamo

VIDEO: Las emotivas palabras de Gloria Trevi con su Mini imitadora de Yo Me Llamo al cantar juntas La mexicana sorprendió al público capitalino al invitar al escenario del Movistar Arena en Bogotá a dos de sus imitadoras, entre ellas a Yo Me Llamo Mini Gloria Trevi, quien no pudo contener las lágrimas.