Gloria Trevi manda mensaje a la imitadora de Yo Me Llamo Mini: “Le agradezco a las mamás”

Gloria Trevi estuvo hablando con La Red sobre su más reciente álbum 'El vuelo', en la que detalla momentos complejos de su vida. La canción 'Un abrazo' se la dedicó a la hija que perdió hace más de 20 años, y afirma que sus fans saben que hay personas que ella quisiera volver a tener bien cerquita.

Mira también: Gloria Trevi confesó que tuvo un aborto en contra de su voluntad cuando tenía 27 años

Asimismo, recordaron el momento cuando confiesa que estuvo cuatro años y ocho meses en la cárcel, en la que la justicia se demoró en confirmar su inocencia. Este hecho la hizo más fuerte y por eso hoy en día está más unida a su familia.

"Cada día me acerco más a Dios, hay una cosa que es difícil, que es amar a tus enemigos. Arrúllame que es una canción que me hizo sentir algo muy bonito" , agrega en medio de la entrevista exclusiva.

Mensaje de Gloria Trevi a su imitadora Mini

Asimismo, se refirió a Yo Me Llamo Mini Gloria Trevi y le mandó un mensaje a la pequeña y a todas las madres que han impulsado a sus hijos a estar ahí. "La amo, la vi cantando 'Todos me miran' y la gente no sabe lo difícil que es cantarla y bailarla, y hacer esas notas, hasta yo me desafino. Le agradezco a las madres", añade.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo .