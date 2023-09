Gloria Trevi confesó que tuvo un aborto en contra de su voluntad cuando tenía 27 años

La reconocida cantante Gloria Trevi vuelve a ser noticia debido a una polémica declaración que dio sobre un aborto que sufrió en contra de su voluntad cuando tenía 27 años. A pesar de que muchos de sus seguidores conocían que la intérprete de 'No querías lastimarme' perdió a su hija Ana Dalay cuando tan solo era una bebé debido a una persecución que Trevi vivió por parte de la Policía en Brasil por su aparente participación en delitos cometidos contra menores, la cantante poco ha hablado del incidente que ocurrió poco tiempo antes.

En medio de su bioserie 'Ellas soy yo', Trevi confesó que todo ocurrió en 1995, más específicamente cuando trabajaba con su exproductor musical Sergio Andrade y cuando estaba grabando 'Una papa sin cátsup': "Estaba en una barda (...) Estaba bastante alto, salté, pero las piernas no me aguantaron y caí de sentón. Él se molestaba conmigo por cualquier tontería, era por lo que se molestaba, por tonterías", explicó entre lágrimas y con voz nostálgica.

La artista añadió que luego de ese pequeño accidente se rehusó a seguir trabajando, por lo que le dio a conocer a Andrade que no se encontraba bien de salud. Al descubrir que había sufrido un golpe bastante fuerte y que Trevi se encontraba en estado de embarazo, el productor decidió enviarla de inmediato a un centro de salud para que fuera atendida por el cuerpo médico; sin embargo, se desconoce si el bebé había fallecido cuando iba en camino al hospital o si fue trasladada para someterse a un aborto en contra de su voluntad.

"En un momento de desesperación en que yo le empecé a decir que no quería nada, él me agrarró de los hombros y me dijo 'qué te pasa, qué te está pasando', me empezó a sacudir y ahí yo le dije 'sabes qué, creo que estoy embarazada y creo que pasó algo porque estoy sangrando. Ahí fue cuando él me mandó a Houston (...) Yo fui debil, cobarde", finalizó Trevi en medio del programa.

