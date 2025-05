La reacción de Yo Me Llamo Mini Gloria Trevi al escuchar el mensaje que le envió la original

"La acabo de ver cantando 'Todos me miran', la gente no sabe lo difícil que es cantarla. O sea, es difícil brincarla y gozarla en el antro, pero estarla cantando y bailando como lo hizo ella y hacer esas notas altas y bien afinada... Yo creo que a veces me desafino", con estas palabras Gloria Trevi, la original, le envió un mensaje a su imitadora en Yo Me Llamo Mini versión Colombia por el desempeño que ha tenido en el Templo la Imitación.

Durante la charla con La Red, la mexicana también extendió un agradecimiento a las mamás y a las tías por haberles pasado ese gusto por la música a las siguientes generaciones. Este mensaje, de hecho, llegó a oídos de María Laura, la participante que enamoró a los televidentes desde su primera aparición con su derroche de energía sobre el escenario.

En su paso por Día a Día luego de la Gran Final, Boyacoman aprovechó para interrogarla acerca de su reacción: "Es hermosa, hasta Gloria Trevi la de verdad le mandó un video, ¿qué sentiste cuando viste a la original?", preguntó, a lo que ella contestó visiblemente emocionada: "No, yo me puse a llorar de la emoción".

Cómo eligió Yo Me Llamo Mini Gloria Trevi a su personaje

Durante el encuentro, la concursante también explicó que la idea de interpretar a la exponente de temas como 'Esa hembra es mala', 'Con los ojos cerrados', 'Me siento tan sola' y 'Vestida de azúcar' no fue suya, sino de su hermana, quien también se dedica a la música y le pidió hacer una prueba para identificar a qué celebridad podría parecerse vocalmente hablando.

"Como yo soy ronca ella dijo Gloria Trevi porque la conoce muy bien", mencionó. La respuesta fue muy elogiada por los presentadores del matutino, asegurando que había sido un gran acierto y añadiendo que también pudo haber hecho un buen papel dentro de la competencia si se hubiese atrevido a dar vida a Helenita Vargas o Alejandra Guzmán.

