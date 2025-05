Por qué Andrés Montoya no habla de su hija fallecida: también se sinceró sobre su divorcio

Andrés Montoya rompió el silencio sobre su separación de Marina Ramírez, la madre de su hijo y con quien duró más de 10 años juntos, y también de la pérdida de Macarena. Según explicó, tomó la decisión junto con su exesposa de no profundizar en el fallecimiento de la bebé porque consideran que hace parte de su privacidad y, por el contrario, recuerdan con cariño el tiempo que compartieron juntos.

"Es por un acuerdo conmigo mismo, con mi relación anterior, con mi expareja de no hablarlo públicamente y de no entrar en detalles porque no hay necesidad de hacerlo, pero sí te puedo decir sinceramente que es esa luz que me acompaña siempre, que me cuida siempre, a quien le dedico mis días también y que siempre estará porque estuvo, porque la soñé", dijo.

Por otro lado, Montoya aprovechó el espacio para mencionar que el divorcio ha sido en definitiva el momento que más lo ha cambiado a manera personal, pues tuvo que replantearse su proyecto de vida y enfocarse en su propio bienestar para poder cuidar también de Pedro.

"Cuando tú tienes una construcción con otra persona donde hubo un amor grande, que marcó una etapa importante de tu vida, pero que también trazó otra parte para el resto de tu vida, cuando en mi caso hay un hijo como es Pedro hoy (...) Eso marcó un antes y un después relevante en todos los sentidos", agregó.

Posteriormente, indicó que comprendió en esta etapa que el tiempo se convierte en el "enemigo o el aliado" de una persona cuando enfrenta este tipo de circunstancias, ya que las personas pueden elegir entre reconstruirse nuevamente o tomar decisiones que les puedan afectar a futuro.

Durante la entrevista, Andrés Montoya se refirió en varias oportunidades sobre el significado que tiene su hijo en su vida y cómo ha sumado esfuerzos para ejercer una paternidad responsable, a pesar de que la distancia puede ser un verdadero desafío para mantener una relación estrecha con el menor. De hecho, el presentador ha presumido en redes sociales cómo se fortalece cada vez más el vínculo con el niño con cada encuentro que realizan.