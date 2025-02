Andrés Montoya perdió la voz por una infección mientras trabajaba en radio: “no me salía”

El reconocido presentador de Noticias Caracol Andrés Montoya ha destacado a lo largo de su carrera por su distintiva voz, que desde sus años universitarios se convirtió en su principal diferenciador en el mundo del periodismo.

Con 20 años de experiencia, Montoya ha logrado posicionarse como una figura clave en los medios, y en una entrevista con La Red, revela cómo ha ido fortaleciendo su carrera. Montoya inicia contado que durante su etapa en la universidad, notó que su voz se volvía más gruesa y, consciente de que este rasgo podía marcar la diferencia, comenzó a hacer ejercicios para mejorar su proyección vocal.

Sin embargo, su relación con la voz no siempre fue tan fácil. En un momento inesperado, cuando trabajaba en radio, Montoya enfrentó un problema de salud que afectó directamente su desempeño. "No me salía", recuerda, refiriéndose a una infección respiratoria que lo dejó sin la capacidad de hablar durante un tiempo.

Esta experiencia lo hizo reflexionar sobre lo vulnerable que puede ser el cuerpo, especialmente cuando el principal instrumento de trabajo es algo tan intangible como la voz.

En 2022, Montoya se mudó a Bogotá y atravesó un proceso personal difícil, separándose de su esposa de ese momento, Mariana Ramírez. A pesar de estos cambios, Andrés se ha mantenido cercano a su hijo, con quien comparte cuentos grabados por WhatsApp que le permiten generar recordación en el pequeño.

En la actualidad, Andrés Montoya sigue consolidando su carrera, demostrando que, más allá de los retos, su voz sigue siendo su carta de presentación en el mundo del periodismo.

