Andrés Montoya rindió homenaje a su hija fallecida y le dedicó un conmovedor mensaje

Andrés Montoya ha demostrado ser un padre entregado, que disfruta de su hijo y del tiempo que puede compartir a su lado, motivo por el que suele compartir contenido con el pequeño a través de sus redes sociales, haciendo testigos a sus fanáticos de sus experiencias y llevándose varios aplausos por esa relación que tiene con el pequeño a pesar de la distancia.

Y es que es importante tener en cuenta que el periodista de Noticias Caracol vive en Bogotá, mientras que su primogénito convive con su madre Mariana Ramírez en Medellín.

No obstante, lo que muchos no saben es que, de acuerdo con la revista Vea "Andrés Montoya perdió una hija en 2019, ya que habría estado esperando gemelos con su exesposa". Por otra parte, no se conocen muchos detalles sobre este lamentable hecho, del cual el paisa tampoco habla mucho, dado que mantiene en privado su vida personal.

El presentador de noticias envió un tierno mensaje para su hijo Pedro en el día de su cumpleaños número seis: "15/01/25. Hoy cumple seis años el amor más grande y perfecto que Dios y la vida me han regalado. Te bendigo y te amo, hijo. Feliz vida, Pedro".

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus más de 49 mil seguidores en Instagram fue que rindió un homenaje a una hija fallecida por medio de una conmovedora ilustración en la que se veían dos bebés abrazados, pero solo uno de ellos tenía unas alas, sumado a estas palabras: "Pedro, te abrazaré siempre. Tu hermana Macarena".

Asimismo Andrés Montoya le dedicó un mensaje en el que le escribió: "Macarena de mi corazón, también te celebraré siempre", motivo por el que da a entender que en esta fecha especial también habría nacido la pequeña.

En cuanto a la publicación, la otra imagen que se encontraba en esta era una de Pedro con la cara llena de pastel y una enorme sonrisa, algo muy característico de este niño, quien es una muestra de lo feliz que es al lado de sus padres.