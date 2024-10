Alejandra Giraldo recordó a un miembro de su familia fallecido: Casi se cumple un año y no lo supera

Alejandra Giraldo se ha convertido en una de las figuras más representativas de la primera edición de Noticias Caracol. Su extensa trayectoria en el mundo del periodismo le ha permitido recibir gran reconocimiento, de manera que muchas personas están atentas no solo a cómo se desarrolla su vida laboral, sino también la personal. Recientemente, sorprendió a sus admiradores al mostrarse conmovida por la pérdida de un miembro importante de su casa hace casi un año.

A quién le guarda luto Alejandra Giraldo

El 29 de enero de 2024, Giraldo les dio a conocer a sus más de 250 mil seguidores en Instagram que Napo, la mascota que la acompañó por más de 10 años, había fallecido. Luego de tomarse un corto tiempo para digerir la información, la mujer se mostró profesional y regresó a los sets de grabación para continuar con su rutina y, a pesar de que todo parecía indicar que estaba sanando la herida de este duelo, hace poco dejó en evidencia que este no es un proceso lineal.

"Napito, angelito, gracias por tanta dicha en la vida. Te amo y te extraño como nadie se imagina. Qué rico sería meterme en tu melena. Perrito osito, vives en mí 🐶❤️‍🩹", fue el mensaje que escribió en la citada red social.

Junto a la emotiva descripción publicó una galería de fotos en la que se le observa acariciando el pelo del perro, se trataba de un boyero de berna cuyas características principales son su cabellera, pero también su gran tamaño. Cabe resaltar que en las imágenes expone la gran relación que tenían, dado que la acompañaba al regresar del trabajo.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues afirmaron que se siente identificados con su situación, agregando que superar una pérdida de este tipo puede ser algo muy difícil: "Si supieras que me pasa lo mismo... Mi princesa ya lleva cuatro años sin estar y aún no logro sanar", "es insuperable, solo se medio aprende a vivir sin ellos", "qué recuerdos tan lindos", "te entiendo tanto. Mi alma llora todos los días desde hace dos meses. Qué dolor tan horrible", son algunos de los mensajes que se destacan.

