Desafío 2025: el comentario de Eleazar a Gero en público que generó el rechazo de Katiuska

Antes del segundo encuentro deportivo correspondiente al quinto ciclo, Andrea Serna se puso en contacto con los participantes que continúan en el Desafío del Siglo XXI para conversar acerca de los últimos cambios que han vivido con la llegada de la etapa de tres equipos.

La presentadora no dudó en interrogar a Eleazar, capitán de Alpha, acerca de la “data” que dice tener para medir a sus compañeros y determinar quiénes merecen ir al Box Negro para defender su cupo en la producción de Caracol Televisión.

“Y tú que recibiste a tantos exbeta, ¿pediste resultados para agregar a tu data?”, preguntó Serna, a lo que el competidor contestó: “Les pregunté. Gero es un hombre muy observador también y me contó sobre las habilidades de las niñas, sobre sus propias habilidades que ya las habíamos observado y creo que todos los que estamos en este momento en el Desafío de cada equipo han visto que Gero es un hombre que tiene muchas capacidades y quizás uno no se la esperaba al principio y hace todo súper bien, entonces es un comodín muy bonito que llegó al grupo y me siento muy feliz realmente”.

Fue justamente esta última parte la que llamó particularmente la atención de Katiska, quien no dudó en repetir las mismas palabras de su rival, pero esta vez en su equipo: “Un comodín”, dijo mientras miraba con atención a Miryan.



Cómo llegó Gero al equipo Alpha en el Desafío

Luego de su derrota en el Box Amarillo durante el Desafío de Capitanes, Gero tuvo que bajar la bandera de la casa Beta y se vio en la necesidad de esperar pacientemente a conocer cómo se llevaría a cabo la nueva conformación de equipos, que estaba en esta oportunidad liderada por Rata, de Gamma; Eleazar, de Alpha; y Potro, de Omega.

Tras esperar un par de minutos, el hijo de Juan Pablo Ángel contó con la suerte de quedar en el mismo grupo que Tina y Valentina, sus compañeras de la casa azul con las que ya había creado un estrecho vínculo.

