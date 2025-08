Juan Pablo Ángel rompió el silencio tras la derrota de su hijo Gero en el Desafío de Capitanes

Gero, último capitán del extinto Beta en el Desafío del Siglo XXI, conmovió a los fanáticos de la producción de Caracol Televisión con sus gritos de frustración durante el Desafío de Capitanes que dejó como ganador a Rata, seguido de Eleazar y Potro.

A pesar de que el joven se mostró muy sensible al tener que decirle adiós a la casa azul, expresó que se sentía tranquilo porque había dado lo mejor de sí mismo en el terreno de juego, llegando incluso a dejar hasta su piel en la arena, pues sus manos presentaron lesiones por los múltiples intentos que hizo para cruzar el pasamanos.



Palabras de Juan Pablo Ángel a su hijo Gero

Una de las reacciones más esperadas por los seguidores del programa era la respuesta que le daría el exfutbolista colombiano a su hijo a través de las plataformas digitales. Lejos de juzgarlo, Juan Pablo se mostró muy orgulloso del proceso de su hijo.

"La tranquilidad viene de saber que lo diste todo, del esfuerzo nace el aprendizaje, del error nace la sabiduría. Siempre puedes controlar lo que das, NO lo que obtienes. Orgulloso de ti", escribió junto a un clip compartido por la cuenta del cantante en donde se le observa intentando pasar el obstáculo del Box Amarillo.

En la publicación, el administrador de la cuenta se refirió sobre los momentos de angustia que vivió el participante ante la frustración de no poder darle la victoria a su equipo y también en la lección de vida que él se llevó.

"Ahí Gero aprendió a caerse sin miedo, a levantarse sin fuerza, a pelear con el alma cuando el cuerpo ya no podía más. Se llevó cicatrices, aprendizajes, triunfos y carácter. Lo que Beta le dio a Gero no se ve, se siente: en la mirada, en el corazón, y en el paso que ya no tiembla", se lee.

Es necesario mencionar que Gero ahora hace parte de la casa Alpha, donde llegó en compañía de Tina y Valentina, las únicas mujeres que quedaban con vida en la escuadra de los azules.

