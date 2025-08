Julio admitió que Deisy le rompió el corazón en el Desafío: “Es una mujer muy guapa”

La primera vez que Deisy fue a la Suite ditu en el Desafío del Siglo XXI lo hizo acompañada de Julio, el capitán de la casa rosa en aquella etapa del juego. Luego de su eliminación de la producción de Caracol Televisión, el Súper Humano destapó si llegó a sentirse usado teniendo en cuenta el poder que poseía sobre el equipo al escoger a los sentenciados que irían a Muerte.

Julio hace confesión sobre Deisy

“No me gustó lo que dijo cuando habló de mí”, explicó el exparticipante, pero añadió que no siente que haya sido un “idiota útil” y deja en manos de su colega lo que pueda opinar al respecto de su personalidad o la forma en la que se desenvolvió en el programa de Caracol Televisión.

Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de los usuarios fue cuando confesó que efectivamente se llegó a sentir atraído por ella al igual que lo han hecho Rata y Andrey.

“¿Te gusta Deisy?”, le preguntó John Álvarez, presentador del formato, a lo que el Súper Humano contestó: “Es una mujer muy guapa, sé, pero que me guste… Bueno sí (…) Me rompió el corazón”, dijo de forma jocosa.

Asimismo, admitió que la ahora integrante de la casa Alpha no fue la única competidora que despertó su interés, pues reveló que también hubo otras mujeres que destacaron por su atractivo físico y personalidad.

Se trata de Manuela, quien hace parte de los morados, y Claudia, que renunció oficialmente al reality y le cedió su cupo a Dani para que siguiera demostrando en los Boxes de qué está hecha.

Por otro lado, Julio no desaprovechó la oportunidad para referirse acerca de los comentarios que hicieron los miembros de su propio equipo en contra de él cuando no estaba presente. Según indicó, no cree en nada de lo que dijeron porque está seguro de sus capacidades, pero no descarta que ellos lo traicionen en caso de tener la oportunidad.

“Nada, pues que era mentira”, comentó en medio del encuentro.

Finalmente, aseguró que sigue firme respecto a la elección de la nueva capitana Katiuska, pues está convencido de que tiene todos los componentes para desempeñar este cargo en La Ciudad de las Cajas.

