Andrés Montoya y Manuel Teodoro visitaron un páramo en Colombia Te Veo Bien: "hay escasez de agua"

En esta ocasión, Colombia Te Veo Bien reunió a cuatro grandes famosos del Talento Caracol de la talla de Andrés Montoya, Manuel Teodoro, Sergio Herrera y Paula Castaño para estar un día en contacto con la naturaleza. La primera parada tuvo lugar en la Hacienda Venecia, en la que tuvieron la oportunidad de aprender más acerca de la extracción de cacao y sobre las especies de animales que habitan la zona.

Posteriormente, recorrieron los senderos del páramo y apreciaron los frailejones, de manera que recordaron la importancia de cuidar estos ecosistemas para proteger el recurso más importante: El agua.

"Estamos viviendo cosas muy dolorosas, escasez de agua, sequías extremas", mencionó Castaño, mientras que el presentador de Noticias Caracol recordó que el mundo necesita en este mismo momento el compromiso de todos para poder cuidarlo y agregó que muchas veces las personas se centran únicamente en las excusas.

"Nevado del Ruiz es sentido de pertenencia, ver de dónde soy, de dónde vengo, de lo afortunados que somos. Nosotros también podemos ser los monjes del páramo y ahorrar agua. Me siento completamente afortunado de vivir esta experiencia y poderle compartir también no solamente a los colombianos, sino a todas las personas que vienen a nuestro país a ver la riqueza que tenemos en cada rincón del territorio nacional. Es lo que me hace sentir que vivir vale la pena", mencionaron los cuatro invitados.

