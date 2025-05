Viralizan la cómica reacción de Shakira al enterarse del embarazo de Rihanna: "Ella es rápida"

La Met Gala 2025 tuvo lugar el pasado lunes 5 de mayo en Nueva York y, aunque Shakira recibió muchas críticas debido a que no siguió con el código de vestimenta del evento, rápidamente volvió a ser el centro de elogios debido a la cómica reacción que tuvo al descubrir que Rihanna está esperando su tercer bebé . El hecho quedó grabado en un video que rápidamente le ha dado la vuelta a toda Internet.

Mira también: Shakira enloqueció al público al ritmo de 'Hips Don’t Lie': revive su imponente presentación

El clip fue grabado cuando la intérprete de 'Te felicito', 'Monotonía' y 'Antología' estaba pasando por la alfombra de terciopelo azul, pues los reporteros le preguntaron si ya había tenido la oportunidad de reunirse con su colega, con quien llegó a colaborar para la exitosa canción 'Can't remember to forget you'. Al respecto, Shakira dijo: "Acabo de escucharlo, no puedo creerlo. Wow, ella es rápida".

Cabe aclarar que anteriormente, una periodista le había preguntado por la celebridad con la que esperaba verse dentro del recinto, de manera que la colombiana expresó que con la exponente de Barbados debido a que ya había escuchado las noticias. Acompañado del comentario, Shakira se llevó las manos a la cara en gesto de admiración, lo que generó ternura y risa entre sus fans.

Publicidad

Mira también: Shakira en la Met Gala 2025: este sería el extravagante precio del vestido rosa que se volvió viral

"Yo siento que Rihanna está embarazada desde el 2010", "En colombiano dijo 'cómo le rinde a esa muchacha'", "Rihanna está esperando un bebé, no importa cuándo leas esto", "Riri lo que me dará será un álbum familia", "necesito un sticker para WhatsApp de Shakira haciendo esa cara", "Shakira necesita ser meme ya", son algunos de los mensajes que se destacan en TikTok.

Publicidad

Cuántos hijos tiene Rihanna

Rihanna se convirtió en madre debido al nacimiento de su hijo RZA en mayo de 2022; sin embargo, la verdadera sorpresa vino en el Super Bowl 2023 cuando apareció vestida completamente de rojo y mostrando la pancita de su segundo embarazo mientras cantaba en una plataforma suspendida en el aire. Riot nació en agosto de 2023. Ahora, la intérprete de 'Diamonds' se prepara para recibir al nuevo integrante de su hogar, mientras tanto sus admiradores están ilusionados ante la posibilidad de presenciar su regreso a la música.

Mira también: Entrada triunfal de los colombianos a la Met Gala 2025: Shakira y J Balvin tienen algo en común