Aida Victoria resolvió duda sobre su vida en pareja durante el embarazo: "Andamos experimentando"

La creadora de contenido digital concedió una entrevista para el programa en vivo de La Diva Rebecca en donde no solo se refirió a lo mucho que sueña con que le pidan matrimonio incluso si no desea una boda, sino que también habló acerca de cómo ha cambiado su vida pasional desde que quedó en embarazo, dado que siente que ha presentado cambios más allá de los físicos.

La revelación la hizo luego de que la presentadora le preguntara si aún siguen teniendo encuentros fogosos. Según explicó, han continuado con normalidad estas actividades y han experimentado con nuevas ideas:

"Te voy a contar algo y pues quien ha sido mamá aquí creo que me va a entender. Antes de yo quedar preñada, yo estaba con mi abdomen marcado, mi pierna fit de gimnasio, yo me montaba y me sentía una diva, una reina, una cosa y luego ya cuando quedé en embarazo ya no me siento (...) así como que tú me entiendes", mencionó Merlano refiriéndose a la actitud que tenía cuando tenía intimidad con su pareja.

Por el contrario, ahora se encuentran en una etapa en la que prefieren disfrutar de sus sentimientos y emociones, sin descuidar sus necesidades: "Te puedes sentir haciendo el amor, dulce, tierna, entonces andamos experimentando un sexo más amoroso", dijo.

Luego de ver cómo Aida Victoria hacía la demostración en medio del escenario, el ganadero respondió de manera jocosa a los cuestionamientos de la conductora del show, asegurando que él ha tenido que comprometerse con la situación y satisfacer las necesidades de la influencer: "Es bien exigente, pero aquí estamos".

El secreto de Juan Tejada para enamorar a Aida Victoria

Tras pronunciarse sobre la persona que filtró la noticia de su embarazo antes de que ellos confirmaran la noticia y sin importar que había amenaza de aborto, Aida Victoria contó que el éxito de su relación muchas veces radica en que su novio le da el control cuando lo considera pertinente, evitando de esta forma que se presenten enfrentamientos entre ambos.

"Lo que acaba de decir es de un hombre muy inteligente, dijo 'cuando debes de tenerlo, te lo dejo'. O sea, el mando siempre lo tiene él. Este desgraciado me hace sentir que yo tengo el control cuando se le da la gana, esa es su estrategia, lo acabo de descubrir", finalizó.