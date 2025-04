Críticas a Juan Tejada por no darle "ni un chicle" a Aida Victoria de cumpleaños: rompen el silencio

El pasado 22 de abril, la creadora de contenido digital cumplió 26 años, por lo que no dudó en celebrar esta nueva vuelta al sol en compañía de las personas más cercanas a su núcleo, incluido por su puesto su esposo Juan Tejada. La influencer apareció días después en redes sociales para responderles a los seguidores que le preguntaron por las fotos de la fiesta y el obsequio que le dio su pareja.

Aida Victoria defendió a Juan Tejada de las críticas

A pesar de ser la fecha más esperada por la empresaria, Juan Tejada solo publicó una historia felicitándola y no compartió más detalles de lo que ocurrió en el día, lo que dio pie para que muchos internautas aseguraran que no le regaló ningún obsequio a su pareja sentimental. Ante la oleada de críticas, Aida Victoria rompió el silencio y con buen sentido del humor mostró los mensajes que le dejaron a él reclamándole por su actitud.

Aida Victoria defiende a Juan Tejada de las críticas. Foto: Instagram @aidavictoriam

"¿Quién dijo que no me dio nada?", le respondió a una mujer que escribió: "Ve, agropecuario, usted no le dio ni un chicle a Aida por su cumpleaños cuando ella se lo llevó a República Dominicana por el suyo, luego no ande llorando cuando lo deje".

Aida Victoria contó cómo maneja Juan Tejada las redes sociales. Foto: Instagram @aidavictoriam

Posteriormente, contó que Tejada estaba un poco consternado con los comentarios que estaba recibiendo, de forma que le preguntó si eso clasificaba como una "funa", a lo que ella contestó a manera de chiste que debería pensar en lo que sucedería en caso de que él se atreviera a serle infiel con otra persona.

Es necesario mencionar que infortunadamente, la joven reveló momentos antes que perdió todo el material de la celebración que deseaba publicar en las plataformas digitales, pues optó por mantenerse alejada del celular este día y encargarle a una persona la tarea de filmar cada instante importante del encuentro; sin embargo, este delegado no ha aparecido desde entonces.

"Dejé a alguien grabando, pues resulta que se me perdió, no aparece (...) No tengo mi video del regalo de Juan, ni de los mariachis, ni de mí regalo por cierto. De nada", dijo al mismo tiempo que adjuntó pantallazo de la conversación que sostuvo con un hombre identificado como Manzano.