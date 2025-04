Aida Victoria Merlano hizo reír con video sobre su embarazo: muchas se identificaron

Desde que Aida Victoria Merlano confirmó que estaba en embarazado , los internautas han estado pendientes de todo su proceso para convertirse en madre. Recientemente subió un video, en donde muestra cómo su personalidad cambia a medida que suceden cosas en su día.

Video de Aida Victoria Merlano sobre su embarazo

Allí mostró que por unos minutos puede estar perfecta, pero en otros necesita de la ayuda de Juan David Tejada, quien cautivó a los seguidores con su reacción al saber que iba a ser papá por segunda vez.

A raíz del clip que subió la barranquillera a su cuenta de Instagram, los usuarios no perdieron la oportunidad para comentar y afirmar que algunas han pasado por lo mismo, y hasta mencionaron detalles que a ella le hicieron falta.

"Te faltó el cepillo de dientes y la bilis en la mañana", "de mi embarazo no vas a estar hablando", "confirmo en este momento ando así", "cualquier parecido con la realidad", "yo los primeros meses solo podía comer carne y manzanas, de resto todo para afuera", dijeron algunos en la red social.

Es de resaltar que, Aida Victoria Merlano ha sido criticada en varias ocasiones por las relaciones de pareja que ha tenido; sin embargo, ha salido a defenderse y a pedir que no comenten sobre la vida ajena.

“Si usted es trabajadora, y se hace su platica, no ande con arrastrados. Que uno no construye con alguien cuando no ha hecho nada para sí mismo. Quítese de encima el miedo a que le digan interesada, que eso no es serlo, es buscar a alguien parejo”, resaltó la influencer.

Tips de Aida Victoria Merlano para mejor la relación con el dinero

La expareja de Westcol no solo divierte por sus particulares videos y relatos, sino también por ser una mujer empoderada; por lo cual da tips para tener una mejor relación con el dinero. La barranquillera le dijo a sus seguidores, que es importante administrar el dinero que llega; esto con el fin de poder llevar una vida más tranquila y así evitar endeudarse.

Por otra parte, aconsejó tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan. Es decir, no afirmar que no se tiene la plata, porque de esta manera se está atrayendo la carencia, y es todo lo contrario a lo que una persona busca, si desea estabilidad económica.