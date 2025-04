Luis Alfonso le envió mensaje a su imitador de Yo Me Llamo por ruptura con su pareja

César Narváez, el imitador de Luis Alfonso en Yo Me Llamo, terminó con Andrea Correa, quien participó en el programa, pero en el año 2023. A pesar de que no se conocen los detalles de qué pasó, Narváez sí ha mencionado que está afectado por esto.

Mensaje de Luis Alfonso a su doble en Yo Me Llamo

En su momento, indicó que está decepcionado por lo que pasó. Asimismo, que tenían muchas metas y sueños que no se podrán realizar.

En medio de esta dolorosa ruptura de Yo Me Llamó Luis Alfonso, el intérprete de 'No me haces falta' habló en la revista Vea y le envió un mensaje muy profundo, para que siga adelante y no se deje afligir por haber terminado con su expareja.

“Me gustaría decirle que siga echando para adelante y que todo en la vida pasa por algo. Los tiempos de Dios son perfectos y si ella era el amor de su vida, entonces va a volver; si no es que mi Dios le tiene otra persona. Y esto es para todo el mundo, los tiempos de Dios son perfectos", empezó diciendo el artista.

Posteriormente, le dijo hay que hacer las cosas bien, para que todo se devuelva de la misma manera. Además, que ellos dos podrían dedicarle la 'La ex' para que él pueda superar esta tusa.

Además, expresó su orgullo por cómo el participante de Yo Me Llamo se toma el tiempo para aprenderse sus canciones, y entonarlas muy parecido como el original: "Son pelados talentosos que están echando para adelante y muy agradecido por lo que hacen por amor a este proyecto".

Yo Me Llamo Luis Alfonso se había presentado como Elvis Crespo

El artista ya había estado en la temporada del 2023, al igual que su expareja. Allí imitó a Elvis Crespo y por su gran parecido, tanto en el físico como en su voz, logró llegar muy lejos en la competencia.

Para esta nueva edición de Yo Me Llamo llegó más recargado que nunca y se presentó como Luis Alfonso. Cuando pisó los escenarios convenció a los jurados, pero como ya había otro imitador del mismo artista, tuvo que practicar y ser el doble perfecto.

Tras una batalla ente los dos, Narváez fue el elegido para continuar en competencia. En cada presentación la ha dado toda y ha demostrado que es un excelente artista. Tanto así, que los fanáticos le envían mensaje de felicitaciones por su gran trabajo en el programa.

"Cómo siempre, una presentación maravillosa y encantadora", "cada día lo haces mejor", "eres mi favorito 💖💖 el mejor de todos", "lo hiciste muy bien, yo no vi que gritaste ni desafinaste", "siempre se esmera por darla toda en el escenario", "eres el que me gusta", "veo solo Yo Me Llamo por este talento", entre otros.