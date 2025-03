Así reaccionó el novio de Aida Victoria Merlano a su embarazo: “Ya puedo contarlo”

El pasado 19 de marzo, Aida Victoria Merlano , publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde tiene casi 7 millones de seguidores, en donde confirmaba su embarazo. Más de un seguidor quedó impactado, y con las sospechas de si realmente está esperando su primer bebé o solo es cuestión de marketing. Frente a esto, la barranquilla afirmó que todo es cierto y que está feliz de revelar esta noticia.

Reacción del novio de Aida Victoria Merlano al embarazo

Recientemente Juan David Tejada , la pareja de la costeña, comentó el clip que se ha viralizado en las últimas horas y que ya cuenta con más de 16 mil comentarios. El mensaje que le dejó, derritió a todos los internautas con esas palabras tan profundas.

"Mi amor hermoso estoy muy feliz. Gracias por todo y por las clase de mujer que eres. Te amo mucho. Yo era el hombre más feliz del mundo, pero ahora ya puedo contarlo", expresó en su Instagram. Y como si fuera poco, Merlano le respondió muy enamorada. "Te amamos muchísimo mi vida ❤️ gracias por cada momento, cada aprendizaje y por hacer familia conmigo". Con estas palabras, terminó de confirmar que en los próximos meses se convertirá en madre.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

A finales de octubre de 2024, él subió la primera foto con la creadora de contenido digital, aunque solo le enfocó las piernas y mantuvo en incógnita su identidad. El 26 de noviembre ya oficializaron su noviazgo con un video, donde se estaban besando. Después ya no podían parar de mostrar lo enamorados que estaban, tanto así que los fanáticos le pidieron a Aida que siguiera subiendo contenido juntos.

Todo esto se da, casi cuatro meses después, de que la barranquillera terminara con Westcol , con quien volvió en dos ocasiones, pero no funcionaron las cosas entre ambos. En esa época, los dos sufrieron demasiado, pero el tiempo curó las heridas y lograron alejarse del todo.

Juan David Tejada estuvo en la cárcel

Es de destacar que,

la pareja de Merlano estuvo preso , pero nunca confirmó qué fue lo que pasó. Sin embargo, él indicó que estaba en el camino equivocado y que agradece esas malas experiencias, para estar hoy junto con una gran mujer creciendo como persona. "Yo doy gracias todos los días a eso, porque si no me meten a la cárcel hoy no estaría vivo", indicó en su momento el ganadero el pasado 21 de enero en su cuenta de Instagram.