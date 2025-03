Aida Victoria Merlano confirmó su embarazo: mostró su pancita en emotivo video

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo. La influencer compartió ante sus más de 6 millones de seguidores, un video en el que repasa algunos de los momentos más difíciles de su vida, para finalmente revelar la noticia mostrando su vientre.

Mira también: Aida Victoria rompió el silencio sobre el caso de Epa Colombia y admitió que le ha tocado fibras

Aida Victoria Merlano está embarazada

El anuncio ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores han expresado su sorpresa y felicitaciones: "¡Felicitaciones mi Aida y al agropecuario también 😍", "😍OMG! ¡Esto es demasiado", "Necesitamos que subas la reacción de tu marido😍", "Ay, amé. Serás una excelente mamá 😍❤️🙌", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Publicidad

“¿Cómo es que eres tan fuerte? Pues a veces no se finge, se aguanta por instinto porque no queda de otra. Sin importar a qué nos enfrentamos, siempre lo esperamos con la mejor cara. Mientras se nos permita llevar el maquillaje por fuera, cada quien verá qué pesar esconde por dentro", es una de las frases que dice la joven.

Publicidad

Quién es el novio de Aida Victoria Merlano

Juan David Tejada es un empresario colombiano relacionado con el sector agropecuario y actual pareja de la influencer Aida Victoria Merlano. Su relación ha estado en el ojo público.

Novio a Aida Victoria Merlano estuvo en la cárcel

Dejando de lado el qué dirán y los comentarios negativos que puedan surgir de estas declaraciones, la pareja de Aida Victoria Merlano respondió a uno de sus seguidores sobre si era real que había estado en la cárcel.

Publicidad

"Sí, gracias a mi Dios porque estaba en un camino que no era", escribió el empresario, quien por primera vez reveló esto de manera pública, sin importarle el incrementar las críticas que generalmente recibe.

Conoce más: Sale a la luz que novio de Aida Victoria Merlano estaría vinculado con negocios ilícitos

Publicidad

Sumado a esto, Juan David quiso dejar en claro cómo el estar tras las rejas lo marcó de por vida y cómo recuerda esta dura experiencia como algo que lo llena de gratitud: "yo doy gracias todos los días a eso, porque si no me meten a la cárcel hoy no estaría vivo".