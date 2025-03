Aida Victoria Merlano estalla por supuesto video comprometedor con un caballo y denuncia acoso

Aida Victoria Merlano vuelve a ser tendencia, esta vez por la circulación de videos falsos en los que, supuestamente, aparece en una situación comprometedora con un caballo. Ante la polémica, la influenciadora recurrió a sus redes sociales para desmentir la información y denunciar lo que considera una campaña de acoso en su contra.

"No quisiera tener que hacer este tipo de aclaraciones, pero esto no es cierto. Sé que muchos pensarán: ‘¿Quién en su sano juicio lo creería?’, pero te explico…", comenzó diciendo Merlano. Según ella, esta controversia surgió por una persona que intentó humillarla y, al no lograrlo, desató el odio de su comunidad.

Video de Aida Victoria Merlano con un caballo

Aunque no mencionó nombres, sus seguidores interpretaron que se refería al streamer paisa Westcol , su exnovio, con quien ha tenido múltiples enfrentamientos debido a sus declaraciones polémicas.

"Esta comunidad se organizó para viralizar el video en redes y hacerlo pasar como real. Lo absurdo es que las imágenes que usan son de mis propias historias de Instagram", afirmó.

Merlano explicó que este grupo ha llevado su hostigamiento más allá de la difamación, exponiendo sus datos personales e incluso contactando a las empresas con las que trabaja para amenazarlas.

"“Siendo sinceros, esto podría acabar con la salud mental de cualquier persona, pero yo tengo dos opciones: o me echo a llorar y me deprimo, o lo resignifico, y eso estoy haciendo. Yo no puedo permitir que quien intente hacerme daño lo consiga. Así que la venganza en manos de Dios, porque yo estaré demasiado ocupada brillando con más intensidad”, agregó.

Además, reflexionó sobre el impacto de este tipo de ataques, señalando que, aunque está acostumbrada al hostigamiento, “lo triste de la situación es que hay mujeres que sí son expuestas de verdad, que se deprimen, que sienten que se les acabó la vida y algunas que incluso la terminan”.

Para cerrar, dejó un contundente mensaje: "A veces necesitas mil voces juzgándote para darte cuenta de que tu valor solo lo defines tú misma".

En su publicación, Merlano recibió una avalancha de mensajes de apoyo. Comentarios como: "Es terrible que una mujer sea perseguida por un ex", "Debería existir una ley que castigue la denigración en redes sociales", y "Eres una guerrera, brillas con luz propia" reflejan la solidaridad de sus seguidores.

