Youtuber colombiano fue detenido en Bahamas por consumir sustancias: así recordó el incidente

El influenciador Mr. Stiven preocupó a sus seguidores en redes sociales al informar que fue detenido por las autoridades de Bahamas debido a que consumía sustancias ilícitas. Según explicó, el hecho tuvo lugar al ingresar a la isla, pues fue abordado por un seguidor que le ofreció dos cigarros y, aunque él se encontraba en proceso de controlar un poco su adicción, decidió aceptarlo porque estaba disfrutando de las vacaciones.

"Yo les dije a ustedes que no la iba a dejar, pero sí a mermar, pero estábamos en Bahamas, parchando, ¿por qué no recibirle?", dijo.

Asimismo, contó que caminó aproximadamente cinco minutos por la calle cuando de pronto fue abordado por tres patrullas de la Policía, cuyos uniformados no dudaron en arrestarlo y ponerle las esposas para posteriormente trasladarlo a un calabozo. Mr. Stiven contó que su pareja sentimental y dos amigos más iban a ser capturados también; sin embargo, aclaró que él se hizo responsable y le pidió a Mariana Zapata que continuara con los planes de subirse a un crucero mientras él solucionaba su lío legal.

"Me arrestaron porque la marihuana acá en Bahamas es ilegal y yo no lo sabía (...) Obviamente, no me excuso porque antes de hacer cualquier actividad como fumar hay que primero consultar si es legal o no en dicho país, pero un ejemplo, en Colombia es ilegal y todo el mundo la fuma en la calle", expresó.

El viacrusis de Mr Stiven estando tras las rejas

El youtuber describió esta situación como algo muy desagradable y agregó que no le desea pasar por un problema así ni a sus enemigos. El joven de 24 años aseguró que, aunque asumía su responsabilidad, le parecía que "no era para tanto".

Por último, culpó a su adicción por este inconveniente y reveló cómo fue su experiencia estando en la cárcel durante 24 horas: "cuando yo entro había cientos de ratas y no estoy hablando de ratoncitos, las peores chuchas caminando por todos los pasillos, me metieron en un calabozo donde no había baño, ni cama, nada, era un cuadrado y ya", finalizó.