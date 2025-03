Culpable de la muerte de Selena Quintanilla podría ser liberada, a pesar de tener cadena perpetua

Hay incertidumbre entre los fanáticos del ícono del Tex-Mex Selena Quintanilla, debido a que se dio a conocer que la culpable de su asesinado, Yolanda Saldívar, y quien también era su amiga y presidenta de club de fans, podría quedar en libertad, a pesar de que está pagando cadena perpetua en la Unidad Patrick L. O' Daniel en Gatesville, Texas.

Cabe resaltar que este 31 de marzo se cumplen 30 años de la muerte de la intérprete de temas como 'Amor prohibido', 'El chico del apartamento 512', 'Como la flor', 'Si una vez' y 'La carcacha' en Corpus Christi, Texas.

La posibilidad de que Saldívar salga del centro penitenciario no es una locura, pues de acuerdo con la legislación de este estado, cualquier condenado a la cadena perpetua está en en la capacidad de solicitar la libertad condicional tras haber cumplido los 30 años; sin embargo, es necesario mencionar que debe tener los requisitos en materia de buen comportamiento.

Al respecto, Abraham Quintanilla, padre de la difunta artista, concedió una entrevista para Despierta América en la que recordó que el resultado del caso no depende de la familia de la víctima: "Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es el Gobierno americano y la ley de Texas la que determina si puede o no salir", dijo en medio del encuentro con los presentadores del matutino.

Saldívar ha insistido en varias oportunidades que el hecho fue un accidente, incluso se defensa afirmó en los juicios que el disparo no fue intencional y, aunque han intentado tener una pena menos alta, no han logrado ganar en los tribunales y obtener algún tipo de beneficio.

Algunas reclusas como Marisol López, quien estuvo en la misma cárcel entre 2017 y 2022, confesó que la situación para Yolanda no es nada alentadora, dado que muchas compañeras le tienen resentimiento, por lo que los guardias la han mantenido alejada por su protección.

Por el momento, no se han registrado impedimentos que bloqueen la solicitud, de manera que el comité evaluará su historia y tomará una decisión este 30 de marzo que marcará un hito importante en la vida de Saldívar.

Los seguidores de Quintanilla se han tomado las plataformas digitales para rechazar la noticia.