Así suena 'La tierra del Olvido', de Carlos Vives, en versión salsa: colaboración con Grupo Niche

En una unión magistral para la música colombiana, Carlos Vives y el legendario Grupo Niche presentan una nueva versión de 'La Tierra del Olvido', el himno que cambió el rumbo del vallenato moderno y del sonido caribeño, y que ahora se expande con la potencia y elegancia de la salsa del Pacífico.

Esta colaboración forma parte del lanzamiento del álbum 'La Tierra del Olvido – 30 Años (Remastered & Expanded)', una edición conmemorativa que celebra tres décadas de uno de los discos más emblemáticos de la música latinoamericana.



Por primera vez, Carlos Vives y Grupo Niche, símbolos indiscutibles de identidad y ritmo, se unen en una interpretación cargada de emoción, sabor y memoria.

"'La Tierra del Olvido' nos permitió reconectar con nuestra esencia, y con Niche logramos llevar ese mensaje a otro universo musical: el de la salsa. Es una celebración a lo que somos como colombianos, a nuestra diversidad, a nuestra riqueza cultural", comentó Carlos Vives.

Desde Cali, las voces del Grupo Niche, bajo la dirección musical de José Aguirre, aportan una visión fresca pero profundamente arraigada en la tradición salsera: “Vamos a darle este regalo a los seguidores de los dos, es un honor para nosotros hacer esta colaboración, un sueño cumplido, dos mundos que terminan siendo uno solo… Estamos felices de compartir la historia del maestro Carlos Vives con esta versión universal”.

Esta colaboración no solo representa un hito para ambos artistas, sino también para la historia musical de Colombia. En una época donde las fusiones son moneda corriente, esta versión del tema trasciende lo comercial: es un acto simbólico de unión entre dos géneros que han conquistado el mundo, el vallenato renovado de Vives y la salsa.

﻿Durante la grabación de la canción, en los estudios de GML Studios, La torre de lata, se aprovechó para captar las imágenes que acompañarán la canción en YouTube, en ellas, se ve la camaradería y la alegría que entre todos formaron para hacer realidad el encuentro.