¿Qué llevó a Carlos Vives y Rigoberto Urán a apostarle al negocio del fútbol en Colombia?

Dos celebridades colombianas se unieron para apoyar al deporte y llevarlo a otro nivel: Carlos Vives y Rigoberto Urán se convirtieron oficialmente en accionistas del equipo de fútbol Fortaleza CEIF, que se encuentra en la primera A de la liga de nuestro país.

La presentación de lo que se vendrá para este 2025 en esta escuadra capitalina se tiño de música y algarabía, pues tuvo lugar en Cumbia House, otro de los negocios del samario, y fue una fusión entre la presentación de los refuerzos y las nóminas que disputarán este semestre a comenzar y un evento en el que el artista se subió al escenario a cantar.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la llegada de Carlos Vives y Rigoberto Urán busca forjar "un proyecto deportivo que sueña con representar a todo un país".

Con respecto a qué llevó al intérprete de 'Cumbiana' a ser parte del 'Equipo del futuro', el artista creó hace 10 años la iniciativa social llamada 'Tras la perla' con la cual busca generar un impacto en su tierra natal Santa Marta a través del fútbol para que allí se potencien grandes deportistas. Esta, en 2024, se unió a Fortaleza CEIF para luchar de la mano para demostrar que en la formación se requiere de infraestructura, profesionales capacitados y un direcccionamiento ético.

Asimismo, durante el evento, el cantante hizo énfasis en que no se involucrará en áreas o temas en las que no tenga conocimiento, por lo cual su enfoque está en ampliar el trabajo que ya estaba haciendo, lo cual da una muestra de que no se alejará ni de la música ni de los escenario, dado que ya tiene la experiencia de manejar este tipo de proyectos en paralelo con su carrera.

En cuanto a Rigoberto Urán que toda su vida la ha dedicado a estar sobre una bicicleta y subir altas montañas, lo que lo llevó a conectar con el fútbol fue encontrar un espacio donde pueden formarse deportistas integrales que no solo dependan de la alta competencia.

En este punto, el paisa comentó durante el evento de presentación que su objetivo es que aquellos que están en formación entiendan que hay vida después del fútbol y destacó un importante ejemplo como el hecho de que es necesario que aprendan de factores como la economía, especialmente porque en el futuro pueden manejar mucho dinero y no saber qué hacer con este.

Es importante tener en cuenta que la marca deportiva de Rigo será la que vestirá tanto al equipo masculino como femenino de Fortaleza CEIF.