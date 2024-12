"Fue un abrazo hipócrita": Hermano de Carlos Vives recordó su último encuentro con el cantante

La compleja relación entre Carlos Vives y su hermano Guillermo Vives no es un secreto, pues este último fundó el restaurante Gaira, a las afueras de Bogotá; en 1998 y trabajaron juntos durante muchos años; sin embargo, en 2021 el cocinero decidió separarse de la sociedad y eso no se dio en buenos términos.

En ese entonces, Guillermo, también conocido como ‘Guillo’, hizo público su descontento al decir: “Tu nivel de narcisismo jamás te permitirá reconocer el talento de los demás”. Posteriormente, en una entrevista mencionó que Claudia Elena Vásquez se involucró y esto generó la discordia.

Lo más reciente de este tema es que el empresario se refirió a su relación con su familiar en una conversación con Cristina Estupiñán en su podcast Sinceramente con Cris. Después de hablar sobre su homosexualidad y lo feliz que se siente, recordó cómo fue su último momento junto al intérprete de ‘La Tierra del Olvido’.

Mira también: Hija de Carlos Vives presentó a su novia: Esta es la modelo que le robó el corazón

Último abrazo de Carlos Vives y su hermano

Todo sucedió en el funeral de su padre Luis Aurelio Vives, donde se abrazaron: “Me quedé con una sensación muy amarga, porque nunca esperé esto. Fue algo que jamás imaginé, ni para mí ni para mi familia. De verdad, fue algo muy difícil, una experiencia muy dura”.

Luego agregó: “Pero bueno, uno aprende de todo, y aunque los momentos difíciles son, efectivamente, complicados, lo malo es quedarse atrapado en ellos (...) cuando no estás contento o sientes que alguien te está haciendo daño, creo que no hay problema en tomar decisiones por tu bienestar. Y estoy convencido de que estas han sido para bien. No puedes estar al lado de alguien que trató de hacerte daño (...) El abrazo no fue cercano. Lo sentí como un gesto hipócrita, realmente. Además, en ese momento, se unieron muchas cosas: la pérdida de mi papá, todo lo que estaba ocurriendo”.

Publicidad

Ante las preguntas de la periodista Estupiñán, agregó que no podía permitirse estar al lado de alguien que “intentó hacerle daño” y que, si bien lo aprecia y se alegra de cada uno de sus logros y reconocimientos a nivel mundial, en sus planes no está ofrece disculpas.

Te puede interesar: Carlos Vives fue reconocido como la Persona del Año de los Latin Grammy: Así fue el homenaje

”Yo creo que a mí no me corresponde dar el primer paso, no, le corresponde a él. Yo hice mucho, mucho, durante toda mi vida por estar juntos, por él, por acompañarlo y apoyarlo”.

Publicidad

Aún así, Guillermo Vives aclaró ser un fiel creyente de que el tiempo sana y cura heridas, pero también envió un contundente mensaje de que nadie debe quedarse en una relación que le causa dolor. Por esto decidió sanar por su propia cuenta y perdonar sin necesidad de decirles directamente.

Con respecto a una posible reconciliación con Carlos Vives en algún momento solo comentó: “Yo no tengo ningún problema con Carlos, yo a Carlos lo quiero mucho, lo apoyé toda la vida en muchas cosas, pero bueno”.