Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez tienen unas vacaciones románticas en Nueva York

El popular artista colombiano ha querido celebrar su regreso a la prominencia comercial, su disco "Corazón profundo" ha recibido una nominación en los premios Grammy tras arrasar en la pasada ceremonia de los Grammy Latino, en la ciudad de los rascacielos y acompañado de la mujer más importante de su vida, su esposa Claudia Elena Vásquez, protagonizando así el gran broche de oro a un año plagado de galardones y reconocimientos.



Haciendo gala de la complicidad que les caracteriza desde que superaron sus problemas matrimoniales, Carlos Vives y la exmodelo han disfrutado de la bonita estampa navideña que les ofrece Nueva York cubierto por la nieve, a pesar de que en un momento dado ninguno de los dos ha podido evitar quejarse de las bajas temperaturas.



"Esta foto se llama qué frío tan berraco (sic)! Estamos a -5 grados, pero disfrutando de los amigos, de la Navidad y de una ciudad tan romántica como Nueva York", escribió el artista en su perfil de Twitter tras adjuntar una emotiva foto en la que aparece abrazado a su esposa.



Pero la estancia del cantautor en la Gran Manzana no solo se ha visto definida por las horas dedicadas al ocio y al turismo, ya que recientemente compartió escenario con sus amigos Ricky Martin y Franco de Vita en el concierto especial "Amor por nuestra música" que tuvo lugar en el distrito de Long Island: una emocionante presentación en directo de la que su orgullosa esposa no dudó en presumir a través de las redes sociales. "Los logros de las personas que amamos siempre serán los nuestros", compartía emocionada en su espacio virtual.



El idílico matrimonio que protagonizan Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez ha traspasado los límites de la convivencia en pareja para ejercer un gran impacto en la carrera musical del extrovertido artista, ya que el cantante no ha dejado de atribuir todo el mérito de su exitosa vuelta a la industria discográfica a la mujer de su vida.



"La verdad es que ella me ha salvado la vida. Yo me podía haber quedado tal y como estaba, ya que no hubiese movido un solo dedo por volver a la industria musical. Pero ella lo movió todo. Organiza comidas, me levanta la cara para las fotos, me retoca el cabello. Es lo mejor que me ha pasado en todos los aspectos de mi vida", confesaba en intérprete al diario ABC para explicar por qué había tardado más de ocho años en presentar un nuevo trabajo discográfico.

