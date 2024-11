Carlos Vives fue reconocido como la Persona del Año de los Latin Grammy: Así fue el homenaje

El miércoles 13 de noviembre de 2024 en Miami, Estados Unidos, se llevó a cabo el evento para reconocer al cantante colombiano Carlos Vives como la persona del año. A la velada organizada por la Academia Latina de la Grabación asistieron celebridades como Juanes, Gloria Stefan, Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Alejandro Sanz, Silvestre Dangond, Sebastián Yatra, Fonseca y muchos más.

En un testimonio del cariño y admiración, la sección musical de la noche fue un derroche de leyendas que se presentaron en el escenario y le rindieron un sentido homenaje por su extensa carrera musical.

Mira también: Carlos Vives: Sale a la luz la impresionante suma que el artista cobra por un concierto

Rubén Blades y Juan Luis Guerra interpretaron 'Déjame entrar', Gloria y Emilio Estefan cantaron 'La tierra del olvido' y Alejandro Sanz y Arturo Sandoval con 'Un pobre loco'. Por su parte, Juanes sorprendió con una versión rockera de la 'Gota Fría', que logró poner al propio Vives de pie.

"Yo invité a todos los amigos que pude y son muchos", confesó Vives a EFE durante la alfombra roja antes de la gala. Su esposa, Claudia Elena Vásquez, su madre Aracely Restrepo, y sus hijos, Lucía, Carlos, Elena y Pedro, lo acompañaban felices y muy emocionados. "Ellos están hasta más felices que yo", aseguró el artista, quien reconoció que pasa "del llanto, a la incredulidad, al agradecimiento".

Publicidad

Por su parte, Restrepo admitió que nunca pensó que su hijo recibiría un honor así, pero no le sorprende. "Él siempre supo trabajar por lo que quería, desde muy pequeño", indicó. A sus 89 años, la matriarca de la familia Vives se declaró "muy conmovida. Ya sé que voy a llorar mucho", expresó.

No te pierdas: Carlos Vives reaccionó a la muerte de Egidio Cuadrado con la voz entrecortada: "no me equivoqué"

La cantante mexicana Julieta Venegas, quien también fue distinguida esta semana de Latin Grammy, como una de las 'Leading Ladies de la Música Latina', señaló a EFE que "Carlos es tan buena persona, como es artista, o incluso más". Fue un sentimiento del que hicieron eco Capó, Fonseca, los Estefan y también Goyo. "Carlos nos abrió caminos a todos los artistas colombianos y lo hizo destacando lo mejor de nuestra música colombiana", dijo la exintegrante de ChocQuibTown.

Publicidad

La música colombiana se tomó los Latin Grammy

Ante unas 2.000 personas, los artistas prestaron sus voces a la música colombiana que ha dominado el catálogo de Vives, desde que comenzó con el personaje de 'El Gallito Ramírez', en la telenovela homónima, donde cantaba los éxitos vallenatos del maestro Rafael Escalona.

La banda argentina Los Fabulosos Cadillacs hizo una pausa en su gira para celebrar al artista colombiano con una versión ecléctica de 'Carito', mientras que con acordeón en mano Julieta Venegas y María Becerra interpretaron 'Cumbiana'. Los embajadores del regional mexicano en la noche de Vives fueron el más nominado, el compositor y productor Édgar Barrera, Carin León y el Gruntera.

Te puede interesar: Este fue el último mensaje que Carlos Vives le envió a Egidio Cuadrado antes de su muerte

Wisin, Emilia, Goyo y Jimmy Zambrano al acordeón, cantaron 'Tu amor eterno', con rap del artista puertorriqueño incluido. Wisin también hizo mancuerna con Luis Fonsi al cantar 'Bailar contigo', y la fiesta se puso en pausa para recordar al acordeonista colombiano y eterno compañero de Vives Egidio Cuadrado , quien murió el 21 octubre pasado.

El flamenco también se hizo presente en la guitarra de Antonio Rey y la voz de Niña Pastori, quienes interpretaron una versión poderosa y totalmente inesperada de 'La cumbia de todos'.

Publicidad

El reggae quedó a cargo de Pedro Capó y Vicente García con 'Santa Marta-Kingston-Nueva Orleans'. También le cantaron Camilo, Fonseca, Kany García, Martina Camaro, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond y Tonada. J Balvin apareció como invitado especial.

Una pequeña porción de la noche se repetirá durante la ceremonia de entrega de los Latin Grammy, que tendrá lugar este jueves, con Barrera, Karol G y Bad Bunny entre los más nominados. - EFE