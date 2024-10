Carlos Vives reaccionó a la muerte de Egidio Cuadrado con la voz entrecortada: "no me equivoqué"

La muerte de Egidio Cuadrado enluta al país y en especial al mundo de la música vallenata, pues su voz se apagó este 21 de octubre de 2024 en horas de la madrugada, tras luchar por complicaciones derivadas de una afección respiratoria. Carlos Vives trabajó con él durante más de tres décadas y juntos lograron internacionalizar el género y el folclor colombiano con su proyecto La Provincia.

Durante la primera emisión de Noticias Caracol, el samario concedió una entrevista exclusiva con Andrés Montoya, Alejandra Giraldo y Pilar Schmitt, donde lamentó su muerte y no pudo ocultar su tristeza. En primer lugar, agradeció por el apoyo de todos sus seguidores, pues el público le permitió conocer el mundo entero con su "compadre"; y dijo que la mejor forma de honrarlo es recordarlo con una sonrisa.

Carlos Vives se despidió de Egidio Cuadrado, su acordeonero por más de 30 años

"Yo creía que lo había llorado bastante porque venía luchando por su salud desde que en la pandemia tuvo ese difícil momento y pensamos que nos dejaba", dijo el músico, explicando que hubo altibajos en estos últimos años, pero que se sentía tranquilo de haber grabado un último álbum a su lado.

Vives reveló que Egidio Cuadrado solía decirle que había otros acordeoneros que podrían complementar mejor su carrera y su proyecto, pero este no tenía dudas de su talento, y conmovido, comentó en vivo: “No me equivoqué, escogí al que era, el más campesino, el más colombiano, al que más amaba su folclor. Nunca dejó de ser él y siempre nos tuvo con los pies en la tierra, por él llamé mi banda La Provincia”

Ante la pregunta de Alejandra Giraldo sobre lo que lo marcó de su colega, Carlos expresó que sin lugar a dudas era su humildad y su forma de ser: "Era un cable a tierra, verlo era saber que no nos estábamos desconectando de las raíces por más instrumentos y técnicas nuevas".

Acto seguido, dio más detalles sobre su publicación en Instagram, donde publicó una foto de Egidio Cuadrado con la frase "Murió La Provincia". Estas fueron sus palabras: "Es el final de una etapa. Esto nació con mi compadre y aquí termina ese sueño. Duró lo que duró, pero así lo veo y lo sentí. Se lo dije hace unos días".

Finalmente, le dedicó la canción 'Jaime Molina' y cantó algunos versos para despedirse de su fiel compañero por más de tres décadas y con el que llevó el vallenato a otro nivel y exposición.