Pedro rompió el silencio de su relación con Zambrano en el 'Desafío': "Conmigo no le funcionó"

Pedro y Lina se convirtieron en los más recientes eliminados del reality de los colombianos luego de que a la Súper Humana se le dislocara el hombro en medio del Desafío de Sentencia y Bienestar que tuvo lugar en el Box Blanco de La Ciudad de las Cajas. Este 1 de diciembre, ambos asistieron a 'Día a Día' donde tuvieron la posibilidad de hablar sobre su corto paso por el formato de Caracol Televisión.

Qué dijo Pedro sobre Zambrano tras su salida del 'Desafío'

Durante el encuentro, Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde le preguntaron al boxeador acerca de la relación que tuvo con Zambrano. Ambos competidores tuvieron un encontrón en el Box Rojo, cuando el atleta olímpico lo tumbó en medio de una prueba de contacto.



"Pues la verdad Zambrano es un buen competidor, no se lo quito. La manera de competir de él es esa, tratar de desestabilizar al contrincante con el que él está participando, él trata de metérsele en la mente para que uno se descontrole, pero conmigo no le funcionó", señaló Pedro.

Es necesario mencionar que el capitán de Gamma se disculpó con su contrincante cuando fue a entregarle la comida al equipo Neos. En medio de la casa pidió perdón por la forma en la que actuó en el terreno de juego, argumentando que siempre saldrá en defensa de las mujeres de su equipo si ve que otra persona está intentando perjudicarlas.

Posteriormente, Zambrano les contó a sus compañeros de la escuadra naranja que estaba arrepentido de la forma en la que trató a su colega, quien se caracterizó desde el inicio por ser una persona genuina.

Pedro se quedó sin la posibilidad de dejar su nombre en la copa de los vencedores, pero se obtuvo una generosa suma de dinero que le entregaron sus compañeros para que pudiera cumplir el sueño de comprar una motocicleta que siempre había deseado.

