Cuánta plata se llevó Pedro, el primer palenquero en llegar el ‘Desafío’: qué piensa hacer con ella

Pedro le dijo adiós al reality de los colombianos este 28 de noviembre junto a Lina, luego de que los paramédicos confirmaran que la Súper Humana no podía seguir compitiendo debido a la gravedad de la lesión que presentó en el hombro. Con gran pesar, los competidores se despidieron de sus compañeros y les desearon los mayores éxitos en su camino por conseguir la copa de los vencedores.

Cuánta plata se llevó Pedro del ‘Desafío del Siglo XXI’

En entrevista para las redes de Caracol Televisión, el boxeador confesó que se lleva a casa la suma de 10 millones de pesos. Esta cifra la obtuvo gracias a la generosidad de sus compañeros, quienes decidieron aportar un granito de arena para que cumpliera el sueño de comprar una moto una vez regrese a la normalidad.



Adicionalmente, contó que se sentía triste porque considera que tenía mucho más para dar, y añadió que, si hubiera tenido la posibilidad de hacer un cambio de pareja, no lo habría realizado porque cree en su coequipera y está seguro del gran talento que la caracteriza cada vez que sale a una pista.

“La verdad bastante triste porque no quería que fuera así. Todo participante del ‘Desafío’ quiere ser eliminado en el Box Negro, no por una lesión. Esa es la eliminación más dolorosa que puede tener un participante”, señaló.

Finalmente, recordó que representó a San Basilio de Palenque y que fue el primer Súper Humano en dejar en alto esta región del país, por lo que guarda la esperanza de que este sea solo el inicio para que más personas de su comunidad se apropien de este espacio y demuestren que tienen todas las cualidades para competir por la copa y obtener el primer lugar del juego.

“Soy el primero y después de mí vendrán muchos de ustedes, serán participantes del ‘Desafío’”, mencionó durante la conversación.

Pedro fue convocado para estar en el programa durante el viaje que Kevyn y Valkyria hicieron en la carrera por Colombia que hicieron desde Cartagena de Indias hasta Tobia, Cundinamarca.

