La promesa que le hace Lina a Pedro en el ‘Desafío’: así fue el emotivo momento

En medio de la situación con Lina, de Neos, se sienta a hablar con Pedro. Él le confiesa que tiene muchos planes para cuando salga del Desafío Siglo XXI, entre los que están estudiar inglés y lograr estar en el mundo del boxeo. Por lo cual, su dupla le dije que, pase lo que pase, ella le ayudaba con ese tema.

Promesa de Lina a Pedro en el 'Desafío'

"Vamos a hacer algo. El día que salgamos, yo te prometo, que te voy a regalar ese curso de inglés. Te lo prometo delante de Dios, en serio. Usted solo le va a poner las ganas, así todas las ganas que tiene y va a aprender rápido", afirmó la participante.

Posteriormente. Los dos se dan un fuerte abrazo y a él se le salen las lágrimas al saber que porfin podrá cumplir su sueño. Él le agradece y después, ella le volvió a decir que le siga metiendo con todo el empeño. Apesar de la situación, se siguen apoyando para continuar en competencia.



Es de destacar que, el equipos Neos se ha unidos bastante desde que se conformó. Recientemente, salió Cristian junto con Mencho, esto fue un golpe para el escuadrón, pero tras no poder continuar por la lesión de él, Kahe y Roldán regresaron a seguir dándola toda. Ellos se encontaban en el Cubo de los Eliminados, tras ser derrotados en el Box Negro, pero volvieron a tener oportunidad.

