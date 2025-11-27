En vivo
Desafío Siglo XXI
Desafío Siglo XXI

La promesa que le hace Lina a Pedro en el ‘Desafío’: así fue el emotivo momento

Cuando Lina le está preguntando a Pedro qué le gustaría hacer, él sin pensar afirma que quiere estudiar inglés y poder ejercer como boxeador. Por lo cual, ella no duda en prometerle algo y él se emociona en el Desafío Siglo XXI.

