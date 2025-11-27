La dura enfermedad que padecía Conrado Osorio: le faltaba un órgano

La televisión colombiana despidió este 27 de noviembre al actor Conrado Osorio, quien falleció en horas de la tarde tras enfrentar un agresivo cáncer que finalmente hizo metástasis.

Mira también: Murió actor de 'Padres e Hijos' a sus 49 años tras dolorosa batalla contra el cáncer



La noticia de su muerte enlutó al país, especialmente porque él había documentado de manera detallada su lucha: las cirugías, las complicaciones con la EPS y cada avance de su proceso, por lo que muchas personas seguían de cerca su evolución.



Qué enfermedad tenía Conrado Osorio

El reconocido intérprete, recordado por su participación en producciones como 'Padres e hijos', 'Tierra de cantores', 'La reina del sur', 'El cartel de los sapos' y muchas más, padecía cáncer de colon, enfermedad que lo obligó a alejarse de la actuación.

Lamentablemente, el cáncer hizo metástasis, inicialmente en su cuello, por lo que tuvo que someterse a radioterapia y diversos tratamientos e intervenciones para intentar mejorar su estado. Además, en uno de sus últimos videos contó que solo tenía un riñon (al parecer, desde su nacimiento) y tuvo que someterse a una nefrostomía, tras experimentar hipertermia e inflamación en los pies



Cabe recordar que hace apenas un mes, el 26 de octubre, Osorio celebró su cumpleaños desde la clínica, donde amigos y familiares llegaron hasta el Centro Oncológico Antioquia para acompañarlo, celebrar su vida y brindarle un momento de alegría.

Publicidad

“En este día que está terminando solo quiero decir: Dios, gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación. Se siente bonito y llena el alma. Dios Padre, haga su voluntad”, escribió en esa publicación.

Pese a la gravedad de su condición, Osorio nunca dejó de compartir mensajes de esperanza y fortaleza.

Publicidad

Mira también: Conrado Osorio explicó por qué tuvo que suspender temporalmente la quimioterapia

Quién era Conrado Osorio

Conrado Osorio inició su carrera en Colombia en la década de los 90, participando en producciones locales antes de trasladarse a México, donde trabajó en reconocidas telenovelas. Tras varios años de éxito internacional, regresó al país para consolidarse como uno de los actores más versátiles de la televisión nacional.

