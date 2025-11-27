Murió actor de 'Padres e Hijos' a sus 49 años tras dolorosa batalla contra el cáncer

La industria de la televisión colombiana está de luto por el fallecimiento del reconocido actor Conrado Osorio, a sus 49 años. La noticia la confirmó el periodista Jhon Jairo Osorio, familiar del actor, con un desgarrador mensaje de despedida.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”, escribió en sus redes sociales, acompañando una foto juntos.

Quién era Conrado Osorio

Conrado Osorio inició su carrera en Colombia en la década de los 90, participando en producciones locales antes de trasladarse a México, donde trabajó en reconocidas telenovelas. Tras varios años de éxito internacional, regresó al país para consolidarse como uno de los actores más versátiles de la televisión nacional.

Noticia en desarrollo....