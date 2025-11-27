Cuándo es la final de 'La Reina del Flow 2' y cuál es la producción que la reemplazará

'La Reina del Flow' es, sin duda, una de las producciones más exitosas no solo en Colombia, sino en el extranjero debido al talento del elenco que la conforma, la apuesta visual y, por supuesto, el argumento de la historia. Caracol Televisión decidió transmitir las dos temporadas seguidas en el horario prime, emocionando a todos los fanáticos.

Cuándo se acaba 'La Reina del Flow 2'

De acuerdo con la información confirmada por la producción, la segunda edición de esta serie llegará a su fin este lunes 1 de diciembre, justo cuando inicia oficialmente la temporada navideña. La historia va en uno de los momentos más importantes, pues Yeimy se encuentra en una encrucijada respecto a lo que siente por Charly, quien se ha redimido por traicionarla en el pasado, y Juancho, a quien consideraba su gran amor.



Los artistas, por su parte, continúan discutiendo por su amor mientras el lazo entre los tres se fortalece con una propuesta de negocio que la cantante les hizo justo después de retirarse voluntariamente de Grey Shark.

Por su parte, Titano logró fugarse del hospital y terminó secuestrando a Erick e Irma.



Qué producción reemplazará a 'La Reina del Flow 2'

'Vecinos' es la novela que reemplazará a 'La Reina del Flow' en el horario prime. Este proyecto cuenta con la participación de un elenco de primera categoría dentro de los que se encuentran Flora Martínez, Adriana Campos, Sara Corrales, Fernando Solórzano, Robinson Díaz, Isabella Córdoba, entre otras destacadas figuras del entretenimiento nacional.

La serie cuenta la divertida historia de un humilde y extrovertido taxista que siempre se preocupa por el bienestar de los demás. Su única debilidad es la rumba. Tras ganar un premio de lotería, se embarca en una nueva vida llena de sorpresas y desafíos. A medida que su fortuna cambia, también lo hacen sus relaciones amorosas. Tendrá que enfrentar los estigmas de las clases sociales en busca de un amor que desafía las convenciones.

Esta historia comienza cuando Óscar Leal, le ofrece a Jéssica Antonieta, su vecina por la que siente una fuerte atracción, llevarla al trabajo. Durante el trayecto, Jéssica le comparte su sueño de vivir en un lujoso apartamento. En un intento por impresionarla, Óscar compra un boleto de lotería, y le promete que, si gana, le comprará el apartamento que tanto desea y le pedirá matrimonio. Sin embargo, Óscar desconoce que Jéssica atraviesa un momento complicado en su vida, ya que es la amante de Rodolfo, el jefe de la inmobiliaria donde trabaja, quien está en crisis con su novia.

