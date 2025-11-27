En vivo
La Usurpadora
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Día a Día DK
Caracol TV  / Día a día  / Boyacoman, de 'Día a Día', pasó pena en vivo: falta de etiqueta lo dejó mal parado con invitada

Boyacoman, de 'Día a Día', pasó pena en vivo: falta de etiqueta lo dejó mal parado con invitada

Este 27 de noviembre, los presentadores del matutino sorprendieron a los televidentes al anunciar que el set ya estaba decorado para la temporada navideña. Esta fue la invitada especial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad