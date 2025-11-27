Boyacoman, de 'Día a Día', pasó pena en vivo: falta de etiqueta lo dejó mal parado con invitada

Carmiña Villegas fue la invitada especial al programa matutino este 27 de noviembre teniendo en cuenta que la producción le dio la bienvenida oficial a la temporada navideña en el set de grabación. Durante el encuentro, la mujer habló sobre la importancia de la etiqueta y los modales en esta temporada del año, que se caracteriza debido a las constantes celebraciones familiares.

Boyacoman pasó pena en 'Día a Día' frente a Carmiña Villegas

Los presentadores recibieron a la creadora de contenido digital en el comedor de la casa; sin embargo, el humorista llamó particularmente la atención debido a que apareció comiendo pan con chocolate y sorbiendo frente a las cámaras. Esto fue percibido como un gesto de mala educación por la influenciadora, quien se caracteriza por hablar en redes sociales sobre cómo se deben mantener las maneras en diferentes escenarios de la vida cotidiana.



Boyacoman pasó pena frente a Camiña Villegas en 'Día a Día'. Foto: Caracol Televisión.

"Apasionados de la mesa, llegó Navidad. Bueno, llegó desde hace unos días. Les traigo unos tips clave para montar su mesa de Navidad. En este momento no voy a hablar de vajilla porque ese es un tema que hemos venido hablando siempre, vamos a hablar de los complementos de la mesa", dijo la mujer justo antes de ser interrumpida por el comediante.



"¿Sumercé gusta pancito, un poquito?", preguntó el comendiante, a lo que ella contestó: "Me encanta el chocolate con pan, pero no remojadito". "¿No se debe mojar? Ah, es como 'Día a Día' es nuestra casa", continuó Boyacoman, a lo que ella respondió negando. Además, sugirió hacer un cambio de tema en el programa para conversar sobre los modales.

En este sentido, habló sobre la importancia de usar un plato para las bebidas como el chocolate y el café, el respeto que representa no hablar con la boca llena o hacer ruidos molestos mientras se ingieren alimentos y lo necesario que es partir el pan y el buñuelo para evitar momentos incómodos en público.

Carmiña aprovechó la oportunidad para promocionar su libro 'Qué diría Carmiña' que desde ya se encuentra disponibles en varias librerías nacionales.

