Mensaje de Tutu Mosquera, Señorita Colombia 2025, a Catalina Duque, Miss International

Este 27 de enero Catalina Duque se quedó con la cuarta corona para Colombia de Miss International, certamen de belleza que reunió a más de 80 candidatas de todo el mundo y el cual se celebró en el Estadio Nacional Yoyogi de Tokio, Japón. Ante el reciente triunfo, Tutu Mosquera, la actual Señorita Colombia, apareció en redes sociales para felicitar a su colega por el trabajo realizado.

Palabras de la Señorita Colombia 2025 a Catalina Duque, Miss International

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 30 mil seguidores, la joven que representó a Valle en en Concurso Nacional de la Belleza 2025 publicó fotos y videos de su colega en el certamen y resaltó la alegría que le está dando a todo el país como resultado de su disciplina, perseverancia y preparación.



"ORGULLO INFINITO. ¡Gracias por tanto, Cata! Te amamos (…) 21 años después ganamos Miss International. Cata, qué orgullo tan grande el que nos regalaste. Gracias por devolverle la ilusión a TODO un país", escribió.

Palabras de Tutu Mosquera a Catalina Duque, Miss International 2025. Foto: Instagram @tutumosquera

Cabe aclarar que Mosquera deberá participar en Miss International en el 2026 por lo que ahora mismo está en proceso de preparación para causar una buena impresión ante el jurado calificador y cada uno de los espectadores de este importante evento.



¿Por qué la Catalina Duque no le entregó directamente la corona a Tutu Mosquera?

A mediados de noviembre se llevó a cabo una nueva versión del Concurso Nacional de la Belleza, donde el primer puesto lo obtuvo Tutu Mosquera, representante de Valle en la contienda. A pesar de que Duque deseaba estar en Cartagena de Indias para cederle su puesto a la nueva soberana, no pudo lograrlo teniendo en cuenta que se encontraba en Japón para la competencia preliminar de Miss International, donde finalmente resultó victoriosa.

A pesar de su ausencia, Duque apareció en redes sociales con una dedicatoria para su sucesora, donde se comprometía públicamente a apoyarla en su proceso de adaptación al título y también a ser su guía en los compromisos sociales que deberá asumir de ahora en adelante.

