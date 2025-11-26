Ordenan arrestar a una dueña de Miss Universo y no aparece: dicen que se esconde en México

Un nuevo escándalo sacude a Miss Universo. Esta vez no está relacionado con la elección de Fátima Bosch, representante de México, como la embajadora de la belleza internacional, sino con la orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, una de las dueñas de este importante certamen de belleza.

Un Tribunal de Tailandia, mismo país en el que se llevó a cabo la edición número 74 del concurso, liberó la orden de captura contra la empresaria, acusándola de “cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas” en los estados financieros de su conglomerado JKN Global Group, mismo con el que adquirió Miss Universo.

De acuerdo con la información entregada por EFE, el caso estaría vinculado con un presunto fraude avaluado en un millón de dólares.

La mujer fue citada a comparecer frente a las autoridades en una corte de Bangkok South Kwaeng; sin embargo, no se presentó, lo que derivó en que liberaran la boleta de arresto.



Es necesario mencionar que Jakrajutatip es la principal accionista JKN Global Group, el cual adquirió Miss Universo en 2022 por 20 millones de dólares. Esta franquicia incluye también otros certámenes como Miss USA y Miss Teen USA. Adicionalmente, también se quedó con IMG Worldwide LL, con ubicación en Nueva York, Estados Unidos.

En 2024 le vendió el 50% a Raúl Rocha, actual presidente de la organización y quien ahora mismo está siendo acusado de beneficiar a Fátima Bosch en la competencia. Al parecer, se presentaron movimientos irregulares en el primer trimestre de 2024, más específicamente en el proceso de compraventa, pues aparentemente no hay registros contables "completos, precisos y veraces".

La compañía confirmó que renunció a JKN luego de enterarse que había una investigación en su contra y también en contra de su hermana.

Por el momento, las autoridades están tras la pista de Anne teniendo en cuenta que han sido contadas las veces en que ha aparecido públicamente en los últimos meses. De hecho, recientemente Lupina Jones concedió una entrevista en la que dio indicios sobre dónde podría estar ocultándose.

“Está escondida. Huyó de Tailandia y, todos los rumores dicen que está escondida aquí en México, pero no da la cara por, por nada”, mencionó.