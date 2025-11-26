En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Quién era Mayerly Díaz, la cantante que murió tras cirugía estética en Bogotá: dejó dos hijos

Quién era Mayerly Díaz, la cantante que murió tras cirugía estética en Bogotá: dejó dos hijos

La artista conocida también como 'La voz de Quipile' falleció en Facatativá luego de haberse sometido a un procedimiento estético, así lo dieron a conocer algunos allegados.

Quién era Mayerly Díaz, la cantante de música popular que falleció tras someterse a una cirugía.
Quién era Mayerly Díaz, la cantante de música popular que falleció tras someterse a una cirugía.
Foto: GettyImages y Facebook (Mayerly Díaz artista).
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad