Quién era Mayerly Díaz, la cantante que murió tras cirugía estética en Bogotá: dejó dos hijos

Hay luto en el mundo del entretenimiento debido a la muerte de la destacada cantante de música popular, quien tenía una prometedora carrera sobre los escenarios. El hecho se habría registrado el fin de semana del 22 y 23 de noviembre en Facatativá, más específicamente en el Hospital San Rafael.

De acuerdo con las primeras versiones, se trató de un supuesto paro cardiaco que tomó por sorpresa a su familia en la madrugada del sábado. Adicionalmente, se sabe que el hecho ocurrió un par de días después de lanzar el exitoso tema musical 'Con tus chiros a otra parte', que ya empezaba a tener una gran acogida por parte de los usuarios de Internet.

El medio local Suba Alternativa dio a conocer el testimonio de los allegados, quienes indicaron que la mujer, al parecer, presentó complicaciones de salud luego de haberse sometido a un procedimiento en Bogotá; sin embargo, el caso es materia de investigación.

Quién era Mayerly Díaz, conocida como 'La voz de Quipile'

Era una destacada cantante nacida en La Sierra, en Quipile, Cundinamarca. Desde el 2017 estaba intentando abrirse puertas en la industria musical y los medios de comunicación. empezó cantando rancheras en diferentes ciudades y eventos; sin embargo, con el tiempo encontró en la música popular su verdadera identidad.



Lanzó exitosos temas musicales como 'No supiste perder', 'Liberada', 'Aquí me tienen', 'Estrella divina' y 'Tú solo tú'. En su canal oficial de YouTube recoge casi dos mil seguidores, al igual que en su cuenta de Instagram, donde acostumbraba a publicar detalles de sus día a día y también de los momentos que vivía junto a su equipo de trabajo.

Además, era mamá de dos niños de 11 y 13 años.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han lamentado su deceso y han recordado sus mejores momentos:

"Dios le conceda el descanso eterno, qué pesar, no pudo realizar sus sueños de ser una gran artista en Colombia, fortaleza a su familia", "Realmente no lo puedo creer... Compartí varios momentos Maye, siempre la recordaré", "Dios la tenga en su santa gloria, fortaleza para toda la familia Díaz", "Prima hermosa, por qué dejas mí corazón en mil pedazos, te amaré toda mi vida", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.