Murió actriz que dio vida a La Reina Clarion en 'Tinkerbell': esta era su relación con los Derbez

Hay luto en México debido a la muerte de Gariela Michel, la destacada locutora y actriz de doblaje que también es recordada por ser la madre de Aislin Debez, hija del famoso actor Eugenio Derbez. La noticia fue dada a conocer por la periodista Jacqueline Martínez y posteriormente difundida por la academia mexicana.

Según la comunicadora, el hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado 24 de noviembre como consecuencia de un "accidente ocurrido al interior de su propia vivienda"; sin embargo, todavía la familia no ha ofrecido detalles especiales sobre cómo se desarrolló el deceso.

A pesar de que inicialmente Aislin decidió mantenerse hermética frente al tema, recientemente emitió un mensaje a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram:

"Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Le agradezco su respeto", dijo en una parte del comunicado.



Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, se pronunció sobre la muerte de su madre. Foto: Instagram @aislinnderbez

Quién era Gabriela Michel, ex de Eugenio Derbez

Nació el 28 de octubre de 1960 en Ciudad de México, México, y desde temprana edad desarrolló un gusto por la danza y la actuación. A medida que pasaban los años fue incursionando en la industria del entretenimiento, donde conoció a Eugenio Debez, quien fue su pareja y con el que tomó la decisión de crear una academia para formar jóvenes talentos; sin embargo, este proyecto llegó a su fin una vez terminaron su vínculo amoroso.

De este romance nació Aislinn, uno de sus más grandes amores. En materia profesional, tuvo la posibilidad de participar en proyectos como 'Juego de gemelas', 'Cuentos que no son cuento' y 'Santa Cláusula 2 y 3'. Además, prestó su voz para dar vida a personajes icónicos como la Reina Clarión en la saga 'Tinkerbell' y también a Samatha Jones en 'Sex and the city'.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado las plataformas digitales para lamentar su deceso: "Una señorona. Fuimos amigas durante algunos años. Descanse en paz. ❤️", "No sabía era la voz de Samantha 😢😢😢", "No puede ser. Gaby descansa en paz", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.