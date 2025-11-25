En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Murió actriz que dio vida a La Reina Clarion en 'Tinkerbell': esta era su relación con los Derbez

Murió actriz que dio vida a La Reina Clarion en 'Tinkerbell': esta era su relación con los Derbez

Aislin Derbez, hija de Eugenio Derbez, apareció en su cuenta oficial de Instagram para lamentar el deceso de su familiar, argumentando que la muerte se produjo por un infarto.

Murió Gabriela Michel, actriz de doblaje y expareja se Eugenio Derbez.
Foto: GettyImages, tomado de Hola y 'Tinkerbell' (Disney).
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

