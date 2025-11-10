Murió actriz de 'El Chavo del 8': quién era y qué personaje interpretó

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de María del Carmen Vela, una destacada actriz nacida en España que se lanzó a la fama cuando se fue a vivir a México. La información fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de redes sociales.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y colegas”, señaló la organización, lo que rápidamente llamó la atención de colegas del medio.



Quién era Maricarmen Vela y a quién interpretó en 'El Chavo del 8'

Era una destacada actriz nacida el 9 de noviembre de 1937 en Valencia, España. Para los años 50 migró a México con la esperanza de abrirse paso dentro de la industria del entretenimiento y lo logró, pues llegó a tener papeles secundarios en diferentes películas y series.

De hecho, fue contactada por Roberto Gómez Bolaños para hacer varias apariciones en los proyectos de Chespirito, llegando de esta forma a personificar a Gloria, la tía de La Paty y también a aparecer momentáneamente en otras entregas.



Tuvo la posibilidad de trabajar en La Rosa de Guadalupe y Mujer, casos de la vida real. En 2020 anunció su retiro de la industria audiovisual debido a comodidades y temas relacionados con la edad.

“Yo vivo con mi hijo. Mi hijo sale a comprar lo que se necesita. Hace todo lo que no puedo hacer fuera. Me quedo dentro de la casa y francamente es aburridísimo. A las mujeres nos gusta salir”, dijo en alguna ocasión.

Las reacciones antes esta noticia no se han hecho esperar: "Que en paz descanse", "Era hermosa y talentosa", "Luz eres y en luz te convertirás", "Que pena. Un beso hasta el cielo María del Carmen 🙏🙏🙏", "Dios la tenga en su santa gloria 🌟🙏✝️ 😔⚰️", "Uno cuando está joven es bien lindo", "Una gran pérdida para la televisión", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.