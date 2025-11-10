Quiénes han regresado al 'Desafío' en reemplazo de un EXPULSADO: ellos son los afortunados

Sin duda, algunos de los capítulos más recordados por los fanáticos del programa de Caracol Televisión son los que han tenido como protagonistas a los cinco expulsados en la historia del reality. Aunque muchos recuerdan quiénes salieron en malas circunstancias del programa, pocos son los que logran ubicar qué participantes se reincorporaron a la competencia para sustituirlos.

Quién reemplazó a Alejandro en el 'Desafío India'

El Súper Humano quedó expulsado del programa luego de agredir a uno de sus compañeros. En aquella oportunidad fue sustituido por Tatiana de los Ríos, quien se llevó una gran sorpresa al conocer el motivo de su ingreso.



"No sabía que iba a entrar de esa manera, pensé que era que alguien se había enfermado o que alguien tenía que volver. No sabía que Alejo se tenía que ir, entonces ha sido como un bajón", explicó para las cámaras.

Qué participante reemplazó a Ossa luego de su expulsión en el 'Desafío 2022'

En esta ocasión, el exintegrante de Beta no fue sustituido por otro compañero debido a que Grecia, Maleja, Porto y Emily se presentarían en el Desafío a Muerte. Andrea Serna anunció que las competidoras debían quitarse los Chalecos de Sentencia y al día siguiente informó que debían enfrentar dos ciclos de mujeres seguidos para poder igualar el número de mujeres con respecto a los hombres.



Quién reemplazó a Beba tras su expulsión del 'Desafío 2024'

La joven no fue sustituida por nadie debido a que se encontraba riesgo de eliminación y con su expulsión se definió el destino de las mujeres en la competencia, de manera que Karen, Mapi y Lina pudieron quitarse los Chalecos de Sentencia. Por su parte, Santi, Kevyn, Álex y Hércules sí debieron llevar a cabo con normalidad el encuentro deportivo que dejó a Álex eliminado.

Quién fue entró en reemplazo de Marlon tras su expulsión del 'Desafío'

Marlon quedó expulsado de la competencia luego de guardar una barra de proteína cuando Beta no tenía autorización para tener alimentos en la casa. Un capítulo después de su salida, la presentadora anunció que regresaba Francisco para completar el número de participantes hombres en el juego.

"Me lo tomé muy bien, no pensé que iba a venir. Iba a retomar mi vida, a tocar la puerta de la empresa 'bueno, ya llegué, otra vez a trabajar'. Ya me estaba adaptando mentalmente y me llega esa noticia", dijo el operario de basuras una vez regresó a Playa Baja.



Dos participantes reemplazaron a Katiuska tras su expulsión

Serna se reunió con los Semifinalistas en Cartagena de Indias luego de la expulsión de Katiuska. Allí dio a conocer que Mencho, la más reciente eliminada del juego, se reincorporaba y que debía hacerlo en compañía de Gio, quien sería su refuerzo para esta etapa del programa.

