EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Katiuska se fue del país tras ser expulsada del 'Desafío': "Ayúdame a sanar"

Katiuska se fue del país tras ser expulsada del 'Desafío': “Ayúdame a sanar”

La barranquillera tomó la decisión de irse de Colombia luego de haber sido expulsada del Desafío por incumplir el acuerdo de confidencialidad. Te contamos a dónde se fue y qué dijo.

