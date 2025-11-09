Katiuska se fue del país tras ser expulsada del 'Desafío': “Ayúdame a sanar”

Katiuska Bula fue expulsada del 'Desafío Siglo XXI' el pasado 6 de noviembre, en el capítulo 88, un hecho que generó todo tipo de reacciones entre sus compañeros y los televidentes. Incluso, la presentadora Andrea Serna aseguró que la veía como una posible ganadora del reality.

Katiuska se fue de Colombia tras expulsión del Desafío

Ahora, dos días después de su salida, la excapitana de Omega reapareció en sus redes sociales para anunciar que había dejado el país y viajó a España.



“Hola, Madrid. Ayúdame a sanar el corazoncito”, escribió junto a su primera foto en la capital española. Más tarde, compartió varias historias en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 189 mil seguidores, y reveló algunos detalles sobre esta etapa de su vida.

“Quiero agradecer de verdad al Desafío por la oportunidad tan grande que me dio, porque me gané el cariño de muchísima gente. Es impresionante. Quería estar alejada de todo para vivir este momento tan difícil junto a mis hermanos, que están acá. Estoy en Madrid, llevo solo un día, y muchísima gente se me ha acercado a darme su cariño y apoyo… de verdad estoy súper agradecida”, expresó la barranquillera.

Agregó que precisamente ese respaldo que ha recibido, tanto en redes sociales como de las personas que se la han encontrado en la calle para ofrecerle palabras de aliento o pedirle fotos, ha sido fundamental para encontrar tranquilidad. Cerró su mensaje con un sentido: “Los quiero y los amo”.



Con su característico toque de humor, Katiuska comentó: “No es lo mismo llorar en Colombia que llorar en Europa”.

Posteriormente, compartió otra historia en la que contó que planea visitar el Parque Warner el domingo y se mostró emocionada por conocer a más personas durante su estancia en Madrid.



¿Cuánto dinero tenía Katiuska en el Desafío y cuánto perdió?

Antes de su expulsión, la participante concedió una entrevista para las redes de Caracol Televisión tras el capítulo 87, en la que reveló que había acumulado 86 millones 610 mil pesos.

Esta suma la obtuvo gracias a su desempeño en diferentes pruebas, incluyendo su victoria en el Desafío de Capitanas, además del rendimiento destacado que mostró a lo largo de la competencia. También se benefició del castigo impuesto por Omega a Gamma, conocido como “El Robo del Siglo”.

