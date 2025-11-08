En vivo
Desafío Siglo XXI  / Reencuentro de Katiuska, expulsada del 'Desafío', y Juan, eliminado por lesión

Reencuentro de Katiuska, expulsada del 'Desafío', y Juan, eliminado por lesión

Pese a que el Súper Humano ya había reaccionado a la expulsión de su amiga, recientemente apareció de nuevo en redes junto a ella y le dedicó emotivas palabras.

Así fue el reencuentro entre Juan y Katiuska, exparticipante del 'Desafío del Siglo XXI'.
Así fue el reencuentro entre Juan y Katiuska, exparticipante del 'Desafío del Siglo XXI'.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

