Este 24 de octubre, Juan recibió la noticia de que ya no podrá continuar en el Desafío Siglo XXI. En medio de una llamada con Andrea Serna, quien indica que después de la revisión tomaron la decisión de que el compañero no seguirá más en competencia y que debe abandonar la ciudadela.

Mira también: Lesión de Juan en el Box Blanco del 'Desafío': gritó de dolor y pidió revisión médica



Cómo le quedó el dedo a Juan tras lesión

En ese preciso momento, Katiuska no aguanta las lágrimas al ver que su amigo no estará más con ella en el programa de los colombianos. Él también le dedica unas palabras y le dice que le regalará una gorra para que siempre se acuerde de él en cada momento del Desafío. Rosa y varias personas de Omega le dan ese apoyo por lo que está viviendo.



Juan muestra cómo le quedó el dedo tras la lesión que tuvo en el Box Blanco en el ‘Desafío’ Foto: Caracol Televisión

Ahora bien, ante las cámaras de Caracol Televisión, Juan dio unas palabras, indicando que aún no se quería ir, pero que seguirá adelante por fuera de La Ciudad de las Cajas. Asimismo, se refirió a lo que lo más difícil de estar en el reality fue aguantar hambre, porque nunca lo había hecho.

Publicidad

“No salí en el Box Negro como quería, en esta oportunidad salí por lesión, me luxé el dedo. Venía compitiendo así con eso mal, pero hasta acá llegó mi competencia y mi juego en el Desafío”, añadió.

Por otra parte, con mucho sentimiento, aseguró que su sueño era ser el ganador y pasar más tiempo en el programa, por lo cual, nunca imaginó estar afuera tan pronto y tener que despedirse de sus compañeros en este punto, en donde solo hay dos equipos, Gamma y Omega.

Publicidad

Mira también: Qué pasaría en el 'Desafío' si Juan sale por lesión en esta etapa de dos equipos

“Tengo mucha tristeza, porque mi sueño era el más grande. Creo que la prueba anterior, Andrea Serna mostró la copa y yo visualicé mi nombre ahí, y sabiendo que tenía una lesión, yo lo veía ahí, tengo un nudo acá en el pecho, que ni se imaginan”, puntualizó.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.