Mencho habló a espaldas de Yudisa en el 'Desafío' y criticó su capitanía: "Está siendo muy niña"

La integrante de Gamma aprovechó que pudo disfrutar de una velada tranquila en La Ciudad de las Cajas en compañía de Zambrano, su excompañero en la casa naranja, para exteriorizar lo frustrada que se siente en este punto de la competencia debido a la mala racha por la que se encuentra atravesando su equipo. Durante la conversación, la Súper Humana no dudó en revelar detalles de lo que ocurre al interior de la escuadra, tal es el caso de la capitanía.

Mira también: Exparticipantes del ‘Desafío’ que se volvieron actores; una estuvo en dos temporadas



El atleta olímpico le preguntó a su colega quién tiene actualmente el mando en la casa teniendo en cuenta la nueva configuración de los grupos con el Desafío de Capitanas. Mencho respondió que, aunque el liderazgo lo lleva Yudisa, a veces quisiera que ella cediera el título para que una persona con más determinación tome las riendas.

"O sea Yudisa lo tiene, pero es muy tibia a la hora de liderar. Lo que a mí me ha tocado hacer es tener la voz líder. Yudisa dice esto y lo otro y después pone pañitos húmedos, es que tienes que hablar, tú eres la capitana, párate como tal. Muchas veces he querido decirle 'o te paras como tal o cede la capitanía' porque está siendo dentro de las decisiones, siento yo que está siendo muy tibia y muy niña. No está siendo coherente con lo que quiere y con lo que dice", explicó.



Mira también: En 'Día a Día' rechazaron jugada de Gio para provocar "expulsión de Zambrano" del 'Desafío'

Publicidad

Asimismo, detalló que se encuentra muy cargada no solo por las constantes derrotas en el terreno de juego, sino también por los castigos que han enfrentado, ya que los han debilitado mucho físicamente.

En el mismo espacio, la competidora aseguró que ha dado más de lo que tiene para que su equipo tenga un buen resultado en la arena; sin embargo, hizo énfasis en que una sola persona no puede alcanzar la victoria cuando depende de más gente para ello.

Publicidad

Mira también: Grecia le envió un mensaje a Isa ante la polémica por el arrunchis con Zambrano en el 'Desafío'

Es necesario mencionar que Yudisa se convirtió en una de las deportistas más cercanas a Mencho en el juego desde que quedó seleccionada como La Elegida y el resto de sus compañeros se mostraron furiosos ante la pérdida de más de cien millones de pesos.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.